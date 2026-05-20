Κίνα: Ο Σι υπέγραψε περισσότερες συμφωνίες με τον Πούτιν παρά με τον Τραμπ

Το κόκκινο χαλί, οι ψαλμωδίες των παιδιών και η στρατιωτική τελετή έμοιαζαν σχεδόν πανομοιότυπα, αλλά οι ομοιότητες μεταξύ των επισκέψεων του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τελείωναν εκεί.

Πέντε ημέρες μετά το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον «καλό και παλιό φίλο» του Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (20/5) και παρακολούθησε την υπογραφή 20 συμφωνιών, που κυμαίνονται από το εμπόριο έως την τεχνολογία, μπροστά σε προσκεκλημένα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ έφυγε από την κινεζική πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα χωρίς επίσημη συμφωνία, συνέντευξη Τύπου ή κοινό ανακοινωθέν.

Ο Σι δήλωσε ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη στρατηγική συνεργασία συντονισμού μεταξύ Κίνας και Ρωσίας.

«Η σχέση μας δυναμώνει και έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο στη νέα εποχή. Είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση συντονισμού, δίνοντας το παράδειγμα για έναν νέο τύπο σχέσης μεταξύ μεγάλων χωρών», είπε.

(Πούτιν και Σι στην τελετή υπογραφής την Τετάρτη Φωτο Reuters )

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτησαν τις επισκέψεις Πούτιν και Τραμπ ως ένδειξη της σταθερής θέσης της Κίνας σε έναν κατακερματισμένο κόσμο.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι ενώ ο Σι και ο Πούτιν είναι στενοί σύμμαχοι, το Πεκίνο συνεχίζει την προσπάθειά του να ισορροπήσει μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η Ρωσία και η Κίνα παραμένουν βασικοί σύμμαχοι του Ιράν εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσής του με τις ΗΠΑ.

Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι ο Σι δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται «σε ένα κρίσιμο σημείο, έτοιμος για μια μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον Πούτιν ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν και ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν «υψίστης σημασίας».

Εν μέσω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης που συνδέεται με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας».

Ο Πούτιν έφερε στην συνοδεία του τους επικεφαλής των ρωσικών ενεργειακών γιγάντων Rosneft και Gazprom, υπογραμμίζοντας την εστίασή του στην ενέργεια, μαζί με πέντε αντιπροέδρους της κυβέρνησης και οκτώ υπουργούς.





Διαφορετικός επισκέπτης, θερμότερη υποδοχή

Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στον Πούτιν έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού συνοδευόταν από πιο μεγάλη μεγάλη πομπή σε σχέση μ΄αυτή προς τον Αμερικανό ομόλογό του, συμπεριλαμβανομένης τιμητικής φρουράς και χαιρετισμού με πυροβολισμούς.

Αλλά η διαφορά στις σχέσεις έγινε ξεκάθαρη από τις πρώτες κουβέντες των δύο ηγετών.

Στις εναρκτήριες τοποθετήσεις ήσεις του, ο Πούτιν μετέφερε έναν παλιό κινεζικό ιδιωματισμό στα ρωσικά.

«Το να μην σε δω για μια μέρα είναι σαν να είσαι χωρισμένος για τρία φθινόπωρα»,είπε.



Η φράση προέρχεται από μία από τις παλαιότερες ποιητικές συλλογές της Κίνας, το Βιβλίο των Τραγουδιών, που χρονολογείται σχεδόν 3.000 χρόνια πριν.

Ήταν μια πολύ δημόσια προσπάθεια να τονιστεί η στενότητα της σχέσης, στην 25η επίσκεψή του στη χώρα.

Ο Τραμπ έχει επισκεφθεί την Κίνα δύο φορές, αλλά ο Σι και ο Πούτιν έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές από το 2013, τη χρονιά που ο Σι ανέλαβε πρόεδρος, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Έχουν επίσης πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 βιντεοδιασκέψεις.

Ο Σι επαίνεσε την «ακλόνητη σχέση» μεταξύ των δύο εθνών «παρά τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες».

Προειδοποίησε για «μονομερή και ηγεμονικά αντίθετα ρεύματα που βρίσκονται σε αχαλίνωτη κατάσταση», σε ένα συγκαλυμμένο χτύπημα κατά των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δεσμοί μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχουν φτάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο και «βοηθούν την παγκόσμια σταθερότητα». Προσκάλεσε επίσης τον Σι στη Ρωσία τον επόμενο χρόνο.

Εάν το ταξίδι προχωρήσει, θα ακολουθήσει το ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Οι σύμμαχοι του Ιράν συζητούν για τον πόλεμο

Η έμφαση στην ανάπτυξη οικονομικών δεσμών μεταξύ των χωρών ήταν σαφής, με συμφωνίες που υπογράφηκαν για τον κινηματογράφο, το βιώσιμο εμπόριο, την κατασκευή σιδηροδρόμων και την τεχνολογική συνεργασία.

Η Κίνα έχει γίνει ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και είναι ο κορυφαίος πελάτης ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποδυναμώσει την οικονομία της Ρωσίας, με τις δυτικές κυρώσεις να περιορίζουν τα ενεργειακά έσοδα και να αυξάνουν την εξάρτηση της Μόσχας από το Πεκίνο, το οποίο είναι ο κορυφαίος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 16% τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 σε όρους αξίας.

Το 2025 το εμπόριο ανήλθε σε 1,63 τρισεκατομμύρια γιουάν (336 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας μείωση 6,5% από το ρεκόρ του 2024 και σηματοδοτώντας την πρώτη μείωση σε πέντε χρόνια.

Παρά τις προβλέψεις των ειδικών του κλάδου ότι οι ηγέτες θα το συζητήσουν, δεν υπήρξε δημόσια αναφορά στον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberia 2, ο οποίος προτείνεται να συνδέσει τη Ρωσία με τη βόρεια Κίνα.