ΑΑΔΕ: Έχετε κλήση από την Εφορία -Τηλεφωνήματα σε 55.000 οφειλέτες

Σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών... οχλήσεων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με βασικό στόχο να ανακόψει το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα, στην περιοχή των 114 δισ. ευρώ.

Και εξ αυτών, μόλις τα 5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τη φορολογική διοίκηση για ενίσχυση της εισπραξιμότητας.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της, η ΑΑΔΕ δρομολογεί 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ή έχουν άλλες εκκρεμότητες, όπως η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Στόχος είναι να προηγηθεί μια άμεση ειδοποίηση και να δοθεί η δυνατότητα συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και λοιπά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Μεγαλύτερες οι πιθανότητες είσπραξης στα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα



Η φορολογική διοίκηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή στα χρέη που δημιουργήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν ακόμη παγιωθεί. Εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες είσπραξης, εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση προς τους οφειλέτες. Με αυτό τον τρόπο η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας «γενιάς» ανεξόφλητων χρεών που με την πάροδο του χρόνου καθίστανται δυσκολότερα εισπράξιμα.

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να πετύχει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των φορολογουμένων που αποκτούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ παράλληλα στοχεύει στην είσπραξη τουλάχιστον του 45% των συγκεκριμένων χρεών.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν θα περιοριστούν μόνο στους νέους οφειλέτες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και φορολογούμενοι που έχουν αφήσει απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής. Παράλληλα, θα αναζητηθούν όσοι δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς και περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Ξεχασμένα χρέη λίγων ευρώ



Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στους «μικροοφειλέτες» προηγούμενων ετών. Πρόκειται για υποθέσεις με μικρά ποσά χρεών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσω των τηλεφωνικών ειδοποιήσεων η ΑΑΔΕ επιχειρεί να επαναφέρει τις συγκεκριμένες οφειλές στο προσκήνιο , επιδιώκοντας είτε την άμεση αποπληρωμή τους είτε την υπαγωγή τους σε κάποια διαθέσιμη ρύθμιση.Το νέο μοντέλο παρέμβασης της φορολογικής διοίκησης βασίζεται πλέον περισσότερο στην προειδοποίηση και την έγκαιρη πίεση προς τους φορολογούμενους, πριν ακολουθήσουν τα αυστηρότερα μέτρα. Έτσι, πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, προηγείται η τηλεφωνική επικοινωνία για να δοθεί μία τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων προς την εφορία.

Πηγή: iefimerida.gr

