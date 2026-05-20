Βατικανό: Μαθητές έμαθαν στον Πάπα να κάνει το «six – seven» (βίντεο)

Το «six seven», τη φράση που έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή τάση στα σχολεία έμαθε μέχρι και ο Πάπας.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης ομάδας παιδιών στο Βατικανό, οι νεαροί φώναξαν όλοι μαζί «six seven», κάνοντας τη γνωστή χειρονομία.
Το six seven προκάλεσε ενθουσιασμό στα παιδιά
Ο Πάπας αρχικά ρώτησε «τι είναι αυτό;», πριν τελικά μιμηθεί την κίνηση, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά.
Ο Ιταλός ιερέας Ρομπέρτο Φίσερ, γνωστός για τη δραστηριότητά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος εξήγησε στον Ποντίφικα τη χαρακτηριστική κίνηση των παιδιών.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
@donrobertofiscer Papa Leone 67 🇻🇦#sixseven #67 #chiesa #prete #donroberto ♬ som original - 🦋Nicolly_Brito🦋
