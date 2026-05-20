ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 15:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΥΓΕΙΑ
Ενδοκρινολόγοι: Η χειρότερη συνήθεια για τον μεταβολισμό μετά τα 50
μεταβολισμός
clock 12:38 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η έλλειψη πρωτεΐνης στο πρωινό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες επιβράδυνσης του μεταβολισμού μετά τα 50, σύμφωνα με ειδικούς ενδοκρινολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ενέργειας και του σωματικού βάρους όσο περνούν τα χρόνια.

Όπως εξηγούν, με την ηλικία μειώνεται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα και ο οργανισμός καίει πιο αργά τις θερμίδες, ενώ οι ορμονικές αλλαγές και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον μεταβολισμό.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα πρωινό χωρίς πρωτεΐνη βασίζεται συνήθως σε υδατάνθρακες, γεγονός που προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, αυξημένη πείνα και έντονη επιθυμία για περισσότερο φαγητό μέσα στη μέρα.

Παράλληλα, η χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να επιταχύνει την απώλεια μυϊκής μάζας, οδηγώντας σε ακόμη πιο αργό μεταβολισμό.

Για την καλύτερη υποστήριξη του οργανισμού μετά τα 50, οι επιστήμονες προτείνουν μεσογειακή διατροφή και πρωινό που να περιλαμβάνει τροφές όπως αυγά, γιαούρτι, τυρί κότατζ, ξηρούς καρπούς ή άπαχο κρέας, ώστε να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και κορεσμού μέσα στην ημέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

7 φρούτα πλούσια σε σίδηρο για σένα που δεν τρως κρέας

Τι είναι η ενδομητρίτιδα;

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

έντερο Μεταβολισμός Ανθρωπινος Οργανισμος Πρωτεΐνη Υδατάνθρακες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis