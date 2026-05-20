Ενδοκρινολόγοι: Η χειρότερη συνήθεια για τον μεταβολισμό μετά τα 50

Η έλλειψη πρωτεΐνης στο πρωινό αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες επιβράδυνσης του μεταβολισμού μετά τα 50, σύμφωνα με ειδικούς ενδοκρινολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ενέργειας και του σωματικού βάρους όσο περνούν τα χρόνια.

Όπως εξηγούν, με την ηλικία μειώνεται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα και ο οργανισμός καίει πιο αργά τις θερμίδες, ενώ οι ορμονικές αλλαγές και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον μεταβολισμό.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα πρωινό χωρίς πρωτεΐνη βασίζεται συνήθως σε υδατάνθρακες, γεγονός που προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο, αυξημένη πείνα και έντονη επιθυμία για περισσότερο φαγητό μέσα στη μέρα.

Παράλληλα, η χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να επιταχύνει την απώλεια μυϊκής μάζας, οδηγώντας σε ακόμη πιο αργό μεταβολισμό.

Για την καλύτερη υποστήριξη του οργανισμού μετά τα 50, οι επιστήμονες προτείνουν μεσογειακή διατροφή και πρωινό που να περιλαμβάνει τροφές όπως αυγά, γιαούρτι, τυρί κότατζ, ξηρούς καρπούς ή άπαχο κρέας, ώστε να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και κορεσμού μέσα στην ημέρα.

