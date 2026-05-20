Άγιος Έρωτας: Ο Παύλος μαθαίνει την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο
clock 11:00 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε απόψε στον Άγιο Ερωτα;

Επεισόδιο 114ο: Ο Παύλος μαθαίνει από τον πατέρα Δαμιανό την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο και εκρήγνυται, ξεσπώντας στη Θάλεια. Ο Πέτρος, πεπεισμένος πλέον πως ο Κυριάκος δεν είναι γιος του, βυθίζεται στην οργή και την απόγνωση, όμως δεν αντέχει στην ιδέα να χάσει το παιδί που μεγάλωσε σαν δικό του. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση της Δέσποινας ανησυχεί έντονα τον Νικόλαο και την Ελένη, ενώ η επιστροφή της Άννας από την Κέρκυρα δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι του Νικηφόρου. Η Χλόη συγκρούεται σκληρά με τη Δώρα και ζητά από τον Αργύρη να την απομακρύνει, πριν γίνει άθελά της όργανο του πατέρα της. Στην Αθήνα, η Σοφία πιέζει τον Ηλία να τη βοηθήσει να θυμηθεί κι εκείνος ετοιμάζεται να δοκιμάσει επάνω της μια διαφορετική μέθοδο. Ο Τόλης, μετά από εντολή του Αντρέα, επιχειρεί να σώσει την Κική. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα να τρέξει στο πλευρό της Θάλειας, που κινδυνεύει, ενώ στο ξενοδοχείο η Ελένη, λίγα μέτρα μακριά από τον Περικλή… έρχεται αναπάντεχα πρόσωπο με πρόσωπο με την Άννα.

