85η επέτειος της Μάχης της Κρήτης: Με συγκίνηση οι εκδηλώσεις στην Αθήνα

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και σε κλίμα συγκίνησης, ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας η εκδήλωση τιμής και μνήμης για την85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, της Κυβέρνησης, των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και της στρατιωτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, ενώ δυναμική ήταν η παρουσία Κρητικών Σωματείων από όλη την Ελλάδα και πλήθους πολιτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών υπέρ των πεσόντων της Μάχης της Κρήτης και των αγώνων του Κρητικού λαού κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακολούθησε πομπή ιστορικής μνήμης προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με λάβαρα και σημαίες της Ομοσπονδίας και των Σωματείων-μελών της, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων. Ξεχωριστή εικόνα αποτέλεσε η μαζική συμμετοχή ανδρών, γυναικών και νέων όλων των ηλικιών, ενδεδυμένων με παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, οι οποίοι παρέλασαν με σεμνότητα και υπερηφάνεια κατά μήκος της οδού Μητροπόλεως έως την Πλατεία Συντάγματος και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν των πεσόντων. Η τελετή περιλάμβανε τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, καθώς και παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι στη μνήμη των ηρώων, το οποίο απέδωσε το Λαογραφικό Σωματείο «Δροσουλίτες», δημιουργώντας μία ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή της.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η ανάδειξη των αγώνων του κρητικού λαού και η μεταλαμπάδευση των αξιών της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της εθνικής αξιοπρέπειας στις νεότερες γενιές αποτελούν διαρκή ευθύνη και χρέος όλων μας.

