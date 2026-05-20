Φουκουσίμα: Μεταλλαγμένα «γουρούνια» εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα

Ένας υβριδικός πληθυσμός «σούπερ-γουρουνιών» φαίνεται να έχει πολλαπλασιαστεί ανεξέλεγκτα στις εγκαταλελειμμένες περιοχές γύρω από τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, περισσότερο από μία δεκαετία μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 2011, σύμφωνα με ερευνητές και δημοσιεύματα.

Η καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, που προκλήθηκε από τον ισχυρό σεισμό των 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε, ανάγκασε περίπου 164.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω ραδιενεργού μόλυνσης.

Μέσα στο χάος που ακολούθησε, οικόσιτοι χοίροι ξέφυγαν από φάρμες και άρχισαν να διασταυρώνονται με άγριους αγριόχοιρους της περιοχής, δημιουργώντας έναν υβριδικό πληθυσμό με ιδιαίτερα αυξημένη αναπαραγωγική ικανότητα, σύμφωνα με το Popular Science.

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια Φουκουσίμα και Χιροσάκι διαπίστωσαν μέσω γενετικής ανάλυσης DNA ότι τα υβρίδια κληρονόμησαν από τη μητρική γραμμή των οικόσιτων χοίρων τον ταχύ ρυθμό αναπαραγωγής, γεγονός που επιτρέπει στον πληθυσμό τους να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τους άγριους αγριόχοιρους.

Όπως αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Forest Research, οι άγριοι αγριόχοιροι αναπαράγονται συνήθως μία φορά τον χρόνο, ενώ οι οικόσιτοι χοίροι αναπαράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οδηγώντας σε ταχύτερη εναλλαγή γενεών.

Ο καθηγητής Σίνγκο Κανέκο από το Πανεπιστήμιο Φουκουσίμα δήλωσε ότι «Ενώ έχει προηγουμένως προταθεί ότι η υβριδοποίηση μεταξύ επαναφερόμενων (άγριων ξανά) χοίρων και αγριόχοιρων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του πληθυσμού, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει — μέσω της ανάλυσης ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού φαινομένου μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα — ότι ο γρήγορος αναπαραγωγικός κύκλος των οικόσιτων χοίρων κληρονομείται μέσω της μητρικής γραμμής».

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι τα υβριδικά ζώα διαθέτουν χαμηλότερο ποσοστό DNA οικόσιτων χοίρων από το αναμενόμενο, γεγονός που δείχνει ότι η πληθυσμιακή έκρηξη οδηγεί σε σταδιακή αραίωση των γονιδίων των κατοικίδιων χοίρων.

Ο γενετιστής Ντόνοβαν Άντερσον από το Πανεπιστήμιο Χιροσάκι σημείωσε ότι «Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτός ο μηχανισμός πιθανότατα εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως όπου διασταυρώνονται χοίροι και αγριόχοιροι».

Οι αγριόχοιροι θεωρούνται από τα πιο καταστροφικά εισβολικά είδη παγκοσμίως, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφία και εύθραυστα οικοσυστήματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κόστος αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους εκτιμάται σε περίπου 3,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές σημειώνουν ακόμη ότι η απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας στις ζώνες εκκένωσης της Φουκουσίμα επέτρεψε στους αγριόχοιρους να πολλαπλασιαστούν ραγδαία, ενώ ο ταχύς αναπαραγωγικός ρυθμός των υβριδίων επιτάχυνε περαιτέρω τη γενετική εξάπλωση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Κανέκο, τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση και τον έλεγχο τέτοιων χωροκατακτητικών ειδών στο μέλλον, καθώς «Κατανοώντας ότι οι μητρικές γενεαλογικές γραμμές των χοίρων επιταχύνουν την εναλλαγή γενεών, οι αρχές μπορούν να προβλέπουν καλύτερα τους κινδύνους πληθυσμιακών εκρήξεων».

