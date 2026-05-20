Ματίνα Νικολάου: "Πέρασα το διαζύγιό μου σαν καταστροφή ζωής"

Η Ματίνα Νικολάου μίλησε στο Breakfast για τον χωρισμό από τον πρώην άντρα της και πατέρα του παιδιού της. Όπως είπε βιώσε το διαζύγιό της σαν μία μορφή καταστροφής.

«Το διαζύγιό μου ήταν για μένα τότε, καταστροφή ζωής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα. Φοβάμαι μη μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές όταν έχεις ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να σου επανέλθει αυτό το τραύμα όταν δε δουλεύεις γι’ αυτό. Με τους πιο πρόσφατους χωρισμούς ήταν εντελώς διαφορετικό».

«Μια σχέση όταν έχεις ένα παιδί, είναι οικογένεια, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση. Ποτέ ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος και έναν χωρισμό τον κάνουν δυο άνθρωποι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

