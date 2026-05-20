Κρήτη: Καμπάνα στον 26χρονο Αζέρο για την κατασκοπεία

Ένοχος για κατασκοπεία κρίθηκε από το δικαστήριο ο 26χρονος άνδρας από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 στα Χανιά, έπειτα από επιχείρηση της ΕΥΠ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας.

Το δικαστήριο επέβαλε στον νεαρό ποινή κάθειρξης επτά ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή εκτέλεσης της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση της Σούδας, ζητώντας μάλιστα το δωμάτιο να διαθέτει άμεση θέα προς το λιμάνι.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε οργανώσει μεθοδικά την παραμονή του στην περιοχή, καθώς είχε προχωρήσει σε κράτηση ενός ολόκληρου μήνα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες απέφευγε συστηματικά τις μετακινήσεις και έβγαινε ελάχιστες φορές από το δωμάτιό του, μόνο για βασικές προμήθειες.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε μετά τη σύλληψή του, εντοπίστηκαν φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, κάρτες μνήμης και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, ο 26χρονος είχε καταγράψει περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες από τις κινήσεις πλοίων και τη δραστηριότητα στην είσοδο και έξοδο του λιμανιού της Σούδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διωκτικές αρχές παρουσίασε το γεγονός ότι στον υπολογιστή του βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης, μέσω του οποίου φέρεται να διαβίβαζε το υλικό που συγκέντρωνε.

Η υπόθεση εξετάστηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπήρξαν πληροφορίες που συνέδεαν τη δράση του με αντίστοιχη υπόθεση στην Κύπρο, όπου είχε συλληφθεί επίσης Αζέρος υπήκοος για κατασκοπεία κοντά στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες ασφαλείας, ο άνδρας που είχε συλληφθεί στην Κύπρο φέρεται να συνδεόταν με ιρανικά δίκτυα πληροφοριών και να παρακολουθούσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κινήσεις αεροσκαφών της RAF. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν αν υπήρχε επιχειρησιακή σύνδεση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις.

