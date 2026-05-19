Ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες; Η θέση της Ελλάδας

Η Ευρώπη συνεχίζει να κυριαρχεί στον παγκόσμιο τουρισμό, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες κάθε χρόνο και εδραιώνοντας τη θέση της ως η περιοχή με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Από τις μεσογειακές παραλίες μέχρι τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, τα στοιχεία αποκαλύπτουν πού περνούν τις περισσότερες νύχτες οι διεθνείς τουρίστες σε όλη την ήπειρο.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι έξι ευρωπαϊκές χώρες συγκαταλέγονται στα 10 πιο δημοφιλή έθνη του κόσμου, με την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελούν τους πέντε δημοφιλέστερους προορισμούς στην Ευρώπη.

Χάρη στα στοιχεία της Eurostat και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του VisitBritain, είναι δυνατόν να δούμε ποιες περιοχές της ηπείρου είναι ιδιαίτερα αγαπητές.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπήρξαν περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025, ανέφερε το Visual Capitalist. Ενώ το 1950, ο αριθμός αυτός ήταν 25 εκατομμύρια, δήλωσε ο διαδικτυακός ταξιδιωτικός πόρος Smarter Travel.

Αυτό συμβαδίζει με την παγκόσμια ταξιδιωτική έκρηξη, η οποία συνεχίζεται, παρά τον αβέβαιο κόσμο.

Πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού προέβλεψε ότι ο τομέας θα αυξηθεί κατά περίπου 3,2% παγκοσμίως το 2026 - 0,8% της ευρύτερης παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, η οποία προβλέπεται στο 2,4%. Η ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία αναμένεται να στηρίξει 376 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2026, δηλαδή μία στις εννέα θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Προορισμοί καλωσορίζουν εκατομμύρια παρά τις ανησυχίες για τον υπερτουρισμό

Η Ισπανία παραμένει όχι μόνο ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Φιλοξένησε επισκέπτες για σχεδόν 330 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025, ξεπερνώντας εύκολα την Ιταλία, η οποία ακολουθεί στην κατάταξη με μόλις 265 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Τουρκία και η Γαλλία είναι οι επόμενες στη λίστα, καθώς και οι δύο προσέλκυσαν πέρυσι πάνω από 150.000 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την αποχώρησή του από την ΕΕ, εξακολουθεί να είναι μια από τις ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης στην πέμπτη θέση, με σχεδόν 150.000 επισκέπτες το 2024. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί για το 2025, όταν το VisitBritain δημοσιεύσει τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του.

Η εμφάνιση της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Κροατίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας που συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα υποδηλώνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού τουρισμού παραμένει εποχιακό και δημοφιλές σε μέρη που διαθέτουν σταθερή υποδομή για τους επισκέπτες.

Η πάντα δημοφιλής Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 10άδα των ευρωπαϊκών χωρών με τις περισσότερες επισκέψεις Francesca Noemi Marconi/Unsplash

Η Ισπανία και η Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα και την Κροατία, είναι όλες γνωστές για τον ζεστό καιρό τους το καλοκαίρι και την ενδιάμεση περίοδο, καθώς και για τα θέρετρα, τα εστιατόρια και τα τουριστικά αξιοθέατα.

Παρά τις διαμαρτυρίες για τον υπερτουρισμό, ειδικά στην Ισπανία και την Ιταλία, οι άνθρωποι δεν φαίνεται να μπορούν να μείνουν μακριά από τις τέλειες παραλίες τους ή τα πολλά ιστορικά μνημεία.

Στη Γαλλία, δεν είναι μόνο το Παρίσι που προσελκύει αμέτρητους τουρίστες. Το καλοκαίρι, οι ταξιδιώτες κατευθύνονται στη Γαλλική Ριβιέρα και την Προβηγκία, ενώ τους πιο κρύους μήνες, οι λάτρεις των χειμερινών σπορ κάνουν προσκύνημα στις Άλπεις.

Η κατάταξη αποκαλύπτει επίσης ότι όχι μόνο οι μεγάλες χώρες προσελκύουν μεγάλες ποσότητες τουριστών.

Η Αυστρία, αγαπημένος χειμερινός προορισμός, υποδέχθηκε σχεδόν 100.000.000 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ενώ ηKroat;ia Κροατία είδε περισσότερους από 85 εκατομμύρια επισκέπτες το ίδιο έτος, πολλοί λόγω των γραφικών ακτών της Αδριατικής.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με το top 10 των πιο επισκέψιμων ευρωπαϊκών χωρών με βάση τον αριθμό των διεθνών διανυκτερεύσεων επισκεπτών:

1. Ισπανία: 329.661.068 διανυκτερεύσεις

2. Ιταλία: 264.741.414 διανυκτερεύσεις

3. Τουρκίας: 154.799.879 διανυκτερεύσεις

4. Γαλλία: 150.753.829 διανυκτερεύσεις

5. Ηνωμένο Βασίλειο (στοιχεία 2024): 149.803.000 διανυκτερεύσεις

6. Ελλάδα: 130.851.809 διανυκτερεύσεις

7. Αυστρία: 97.020.394 διανυκτερεύσεις

8. Κροατία: 85.604.505 διανυκτερεύσεις

9. Γερμανία: 83.622.666 διανυκτερεύσεις

10. Ολλανδία: 64.311.055 διανυκτερεύσεις

Πηγή: euronews.com

