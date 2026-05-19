ΑΔΜΗΕ: Μονόδρομος η πράσινη μετάβαση με «κλειδί» την αποθήκευση ενέργειας

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε αποθήκευση και ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε μία εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη περίοδο όπως αυτή που διανύει η παγκόσμια οικονομία, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την τοποθέτησή του στο 9ο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών – Η Ελλάδα Μετά.

Όπως τόνισε, η συνέχιση ή μη της έντασης στην περιοχή του Κόλπου θα καθορίσει την πορεία του ενεργειακού κόστους, πλήττοντας πρώτα απ’ όλα την Ευρώπη. Η σημερινή κρίση αφορά τα ορυκτά καύσιμα, καθιστώντας σαφές ότι το υφιστάμενο μοντέλο φτάνει πλέον στα όριά του, κυρίως λόγω της κλιματικής κρίσης.

Σχολίασε ότι η εξάρτηση των οικονομιών από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν τις πλήττει μόνο όταν συμβαίνουν γεωπολιτικές εντάσεις αλλά αποτελεί και τρόπο εκδήλωσης των γεωπολιτικών κρίσεων (όπως συνέβη με την οπλοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν). Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας της, καθώς δεν διαθέτει ορυκτά καύσιμα αλλά πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό.

«Η ενεργειακή μετάβαση είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον» τόνισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια «αργή και επίπονη διαδικασία».

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να επιταχυνθεί η αποθήκευση, εξηγώντας ότι η πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα, εξάγεται και αποθηκεύεται στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως είπε, η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας θα της δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας που παράγει, τη μείωση των τιμών στον τελικό καταναλωτή και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής.

Σημείωσε ότι η Πολιτεία διαθέτει τα αντανακλαστικά για την επιτάχυνση των συστημάτων αποθήκευσης, τα οποία θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση του ηλεκτρικού συστήματος -η οποία σήμερα γίνεται κυρίως μέσω των περικοπών πράσινης ηλεκτροπαραγωγής και των εξαγωγών ενέργειας- αλλά και για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να σημειωθεί σοβαρή βλάβη στο σύστημα.

Ερωτηθείς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector, τόνισε ότι το «πράσινο φως» που εξασφαλίστηκε για να προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ σε επίσημο αίτημα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθότι επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας και της Κύπρου για την υλοποίηση του έργου, εξηγώντας ότι η θετική ανταπόκριση της ΕΤΕπ, θα κινητοποιήσει κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο σηματοδοτώντας την ταχύτατη εξέλιξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων σε Δωδεκάνησα, βόρειο Αιγαίο και Ιταλία (GRITA 2). Χαρακτήρισε τη συμμετοχή της κυβέρνησης στην κεφαλαιακή ενίσχυση ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης ενώ αναφερόμενος στην αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ΑΜΚ, μίλησε επίσης για ευρωπαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, για την οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο το ισχυρό επενδυτικό ιστορικό του Διαχειριστή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ΑΜΚ θα βοηθήσει στην υλοποίηση του δεκαετούς επενδυτικού πλάνου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 7,7 δισ. ευρώ, καταλήγοντας ότι οι διασυνδέσεις που αναπτύσσει ο Διαχειριστής στον ελλαδικό χώρο θα σημάνουν τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

