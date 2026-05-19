Ηράκλειο: Μια πόλη - εργαστήριο για το παγκόσμιο κλιματικό έργο "urbisphere" σε συνεργασία με το ΙΤΕ

Μια νέα σημαντική συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και του Δήμου Ηρακλείου ξεκινά στο πλαίσιο του καινοτόμου Ερευνητικού Έργου urbisphere το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και συντονίζεται από το ΙΤΕ, με στόχο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόλεων και της κλιματικής αλλαγής και κατ’ επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ενίσχυσης του τομέα Πολιτικής Προστασίας σε κάθε επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ για το έργο urbisphere, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός συναντήθηκε με τον Διευθυντή Ερευνών και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του ΙΤΕ Δρ. Νεκτάριο Χρυσουλάκη, παρουσία και του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου του Δήμου Μανόλη Φωτάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την διεξαγωγή του έργου και για τη συμμετοχή το Δήμου Ηρακλείου στην έρευνα, καθώς τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από πληθώρα επιστημονικών οργάνων που θα εγκατασταθούν στην επικράτεια του Δήμου, καθώς και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων τελευταίας γενιάς αριθμητικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν, πρόκειται να αξιοποιηθούν σε πόλεις ανά την υφήλιο.

Όπως ανέφερε ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης, στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται οι Ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράϊμπουργκ, Στουτγκάρδη και Ηράκλειο. Το ερευνητικό έργο διεξάγεται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 5 χρόνια με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και αποτελεί συνέργεια τεσσάρων Κύριων Ερευνητών από την Ελλάδα, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος του έργου είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και πραγματοποιεί προβλέψεις σχετικά με το κλιματικό σύστημα και τον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην κατανόηση σε βάθος της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής και των ανθρώπινων δράσεων σε ό,τι αφορά στο κλίμα και τα ακραία φαινόμενα που οφείλονται στον αστικό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε νέες μεθόδους εκτίμησης κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο μελετά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς καθώς και τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος.

Μετά την συλλογή των αντικειμενικών δεδομένων, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κατοίκους για την καταγραφή και της υποκειμενικής εικόνας. Η βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την ανθεκτικότητα των πόλεων στην αλλαγή του κλίματος, αναμένεται να ενδυναμώσει τον Τομέα Πολιτικής Προστασίας και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για έναν αστικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον δικτυακό τόπο: https://urbisphere.eu

