ΤΡΙ.19 Μαΐ 2026 20:03
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο - τραγωδία: Ξεψύχησε στο δάσος του Ρούβα μπροστά στα μάτια της συζύγου του
δασος Ρουβα
clock 18:13 | 19/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Μια ειδυλλιακή  βόλτα μετατράπηκε σε εφιάλτη στο δάσος του Ρούβα στον Δήμο Φαιστού, όπου ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας του ζευγαριού, σε ένα από τα πιο γνωστά και δύσβατα φυσικά τοπία της ΠΕ Ηρακλείου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο άτυχος άνδρας - γερμανικής καταγωγής - απολάμβανε τον περίπατό του μέσα στο πυκνό δάσος, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο πεζοπόρος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος

.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια της συζύγου του

, η οποία σοκαρισμένη προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε σε κατάσταση πανικού τις αρχές, δίνοντας το στίγμα της τοποθεσίας τους.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον άτυχο 70χρονο στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή παθολογικά αίτια που προκάλεσαν τον αιφνίδιο θάνατό του.

Οι τοπικές αρχές απευθύνουν για άλλη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους σε ορεινούς όγκους, να αποφεύγουν τις έντονες δραστηριότητες σε περίπτωση προϋπαρχόντων προβλημάτων υγείας και να ενημερώνονται πάντα για τις συνθήκες προσβασιμότητας των μονοπατιών.

Δάσος Ρούβα Θάνατος περιπατητής
