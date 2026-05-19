Βίντεο με τον ξυλοδαρμό 22χρονου από 6 άτομα -Τον εγκλώβισαν και τον χτυπούσαν

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας 22χρονος στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Κυριακής (17/5), την ώρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Σύμφωνα με βίντεο της ΕΡΤ, ο νεαρός περπατούσε στην περιοχή όταν δέχθηκε παρενόχληση από έξι άτομα, που όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τον έβρεχαν με νεροπίστολα χωρίς κάποια εμφανή αιτία.

Εύοσμος: Ξυλοδαρμός του 22χρονου, τρεις ανήλικοι ανάμεσα στους δράστες

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 22χρονος να σταματά και να γυρίζει προς το μέρος τους, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα προσπαθεί να απομακρυνθεί με το σκυλί του.

Οι έξι νεαροί άρχισαν να τον καταδιώκουν και τον εγκλώβισαν στην οδό Καραολή Δημητρίου, όπου του επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές, καταγράφοντας την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Έλληνες και τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 16 -19 ετών, εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.

