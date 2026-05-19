Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ -Τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις χηρείας

Παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χηρείας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο OPEN. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωρά η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για έναν επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας. Όπως ανέφερε, «είναι μια σημαντική ρύθμιση, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ακούσατε και τον πρωθυπουργό τις προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές και αυτό είναι μία ρύθμιση, η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε και να σταθούμε δίπλα τους»

Αναφερόμενη στο θέμα των συντάξεων χηρείας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών.

«Αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί. Υπάρχει μία περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε, εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Θέλω να είμαι κάθετη για να κλείσουμε και το θέμα τελείως», δήλωσε.

Νέο νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών

Η υπουργός προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο νέα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας.

Όπως σημείωσε, παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου γυναίκες αμείβονται κατά 12% έως 13% λιγότερο από άνδρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. «Αυτό είναι αδιανόητο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «φέρνουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας, πριν την πρόσληψη αλλά και μετά».

Με βάση τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ενώ οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν τον μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων.

Επιπλέον, εργαζόμενοι που θεωρούν ότι υφίσταται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκρισης με συναδέλφους της ίδιας κατηγορίας. Οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα.

«Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκλιση και αν αυτή η απόκλιση είναι πάνω από 5%, θα έρθει ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας εν συνεχεία για να κάνει σύσταση και κύρωση», ανέφερε η υπουργός, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές διατάξεις αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εργαζομένους.

Συλλογικές συμβάσεις και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Η κ. Κεραμέως στάθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επισημαίνοντας ότι ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο, ενώ, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υπογραφή και άλλων συμφωνιών.

«Ήδη έχουμε περίπου σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ήδη, οι οποίοι με δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις έχουν μπει στο νέο ευνοϊκό πλαίσιο. Πληροφορούμαι ότι είναι σε διαδικασία υπογραφής πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα έχει δοθεί ένα κίνητρο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Γιατί έχει σημασία όλο αυτό; Γιατί αυτό οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν να στηρίξουμε τον εργαζόμενο. Ερχόμαστε να βάλουμε ένα πλαίσιο πιο προστατευτικό, που να ενισχύει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Και το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν το κάνει μονομερώς κυβέρνηση», δήλωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε: «Όλους μας λυπεί το γεγονός ότι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι της παράταξής μας, οι οποίοι ο καθένας από τη θέση του έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία αυτού του τόπου και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην πατρίδα, δεν ήταν μαζί μας».

