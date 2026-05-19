Άγιος Νικόλαος: Φιλανθρωπική προβολή της ταινίας «Για Θύμισέ Μου» στο κινηματοθέατρο REX

Η πολυβραβευμένη ταινία μεγάλου μήκους «Για Θύμισέ Μου», σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σβολιαντοπούλου, συνεχίζει το ταξίδι της στην Κρήτη και παρουσιάζεται στον Άγιο Νικόλαο, μεταφέροντας στο κοινό ένα βαθιά ανθρώπινο και ουσιαστικό μήνυμα γύρω από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τον αθέατο αγώνα των φροντιστών.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης και με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ).

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενισχύοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί στην τοπική κοινωνία.

Για τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης υποστήριξης θα μιλήσει ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολαράκης, νευρολόγος – ψυχίατρος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου.

Την ταινία θα προλογίσουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιωργής Τσαμπουράκης, οι ηθοποιοί Σοφία Πανάγου και Γιάννης Απέργης, καθώς και ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Κρητικός.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το «Για Θύμισέ Μου» αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που προσεγγίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ, αναδεικνύοντας με ευαισθησία τόσο την καθημερινότητα των ανθρώπων που νοσούν όσο και τη συγκλονιστική προσφορά των φροντιστών τους.

Στόχος της ταινίας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό, ενθαρρύνοντας την εξοικείωση με τη νόσο και την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες.

Την προσπάθεια στήριξαν με ειδικές guest συμμετοχές πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Αποστολάκης, Κάρμεν Ρουγγέρη, Γιώργος Χρανιώτης, Τάνια Ρόκκα και Γιάννης Τσουρουνάκης.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με 100% εθελοντική συμμετοχή, με περισσότερους από 80 εθελοντές, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Alzheimer, της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου.

Μηνύματα στήριξης από ανθρώπους της τέχνης

Άνθρωποι του θεάτρου και της τέχνης στηρίζουν δημόσια αυτή την προσπάθεια, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα ευαισθητοποίησης και αγάπης.

Γιάννης Κρητικός

Γιάννης Απέργης

Σοφία Βογιατζάκη

Γωγώ Ατζολετάκη

