Ζητούν πίσω συντάξεις από χήρες του ΟΓΑ για καθυστερήσεις του κράτους

Σοβαρό κοινωνικό ζήτημα έχει προκύψει με συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, κυρίως χήρες, από τις οποίες ο e-ΕΦΚΑ ζητά να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει από συντάξεις προηγούμενων ετών, εξαιτίας καθυστερημένης εφαρμογής περικοπών από το ίδιο το κράτος.

Οι υποθέσεις αφορούν γυναίκες που λάμβαναν σύνταξη γήρατος και στη συνέχεια σύνταξη λόγω θανάτου. Βάσει της νομοθεσίας, μετά την παρέλευση της τριετίας χηρείας θα έπρεπε να είχαν μειωθεί συγκεκριμένες παροχές. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε εγκαίρως από τις υπηρεσίες και σήμερα εκδίδονται καταλογιστικές πράξεις, με τις οποίες ζητείται η επιστροφή ποσών που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι, παρότι δεν τίθεται θέμα παρανομίας ως προς την αναζήτηση των χρημάτων, η πολυετής καθυστέρηση της διοίκησης οδηγεί χαμηλοσυνταξιούχους σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, καθώς καλούνται να πληρώσουν ποσά που δεν γνώριζαν ότι οφείλουν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, όπως μεταδίδει ο Αγρότυπος , απέστειλε πόρισμα προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, ζητώντας νομοθετική ρύθμιση ώστε να διασφαλίζεται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους ακόμη και μετά τον συμψηφισμό των οφειλών.

Παράλληλα, επικαλείται και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, όταν δεν υπάρχει δόλος από την πλευρά των συνταξιούχων και η επιστροφή των ποσών οδηγεί σε ακραία φτώχεια, μπορεί κατ’ εξαίρεση να μην αναζητηθούν τα χρήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο e-ΕΦΚΑ απέρριψε την πρόταση να υπάρξει ειδική μεταχείριση για περιπτώσεις πραγματικής οικονομικής αδυναμίας, επιμένοντας στην επιστροφή των ποσών ακόμη και όταν η παρακράτηση οδηγεί σε δραματική μείωση ή πλήρη απώλεια του εισοδήματος των συνταξιούχων.

