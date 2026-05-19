ΟΦΗ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι πιθανότητες για πρόκριση στο Europa League

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και εξασφάλισε το καλό “εισιτήριο” της Ελλάδας για το Europa League. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί στα playoffs της δεύτερης διοργάνωσης, έχοντας κλειδώσει την παρουσία του σε League Phase, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα βρεθεί στο Conference League.
Οι Κρητικοί θα μπουν ως ανίσχυροι στα playoffs, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη σίγουρους πιθανούς αντιπάλους. Άλλωστε είναι αρκετά νωρίς, εφόσον οι Κρητικοί βρίσκονται στο τελευταίο “σκαλοπάτι” πριν από τη League Phase.
Αρχικά πώς θα σχηματιστούν τα playoffs του Europa League;
- Σεντ Τρούιντεν 12.450
- Κυπελλούχος Τουρκίας 10.375 – 11.000
- Κυπελλούχος Τσεχίας 9.705
- ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682
- Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247
- 13 νικητές από τον 3o προκριματικό του Europa League
- 6 ηττημένοι από τον 3ο προκριματικό του Champions League (Μονοπάτι πρωταθλητών)
Το Football Meets Data έχει ετοιμάσει τα projections των playoffs βάσει των θέσεων των ομάδων στα πρωταθλήματά τους, αλλά και βάσει της λογικής πως προκρίσεις θα παίρνουν τα κλαμπς με τον μεγαλύτερο συντελεστή.
Κάπως έτσι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ διαμορφώνονται ως εξής:
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Σπόρτινγκ
- Νικητής ζευγαριού που αφορά τη Ρέιντζερς
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Φερεντσβάρος
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Βικτόρια Πλζεν
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Μίντιλαντ
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Ζάλτσμπουργκ
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Σάμροκ Ρόβερς
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Κουόπιο
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Χάποελ Μπερ-Σεβά
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Ντρίτα
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Κουόπιο
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Φυσικά τα δεδομένα αυτά μπορούν να αλλάξουν άρδην, όσο πλησιάζουμε στα playoffs. Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ θα μάθει αντίπαλο (ή ζευγάρι αντιπάλων) στις 3 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει στις 20 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 27 Αυγούστου.
Σύμφωνα με το Football Meets Data, ο ΟΦΗ θα πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League κατά 30.4%, ενώ κατά 69.6% θα συμμετάσχει στο Conference League. Ό,τι και να συμβεί πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα, με τους Κρητικούς να έχουν μεγάλα οικονομικά οφέλη.
1ος προκριματικός γύρος (16 ομάδες)
Ισχυροί
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250
- Κάραμπαγκ (Αζερμπαϊτζάν) 42.750
- Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 10.000
- Κυπελλούχος Κύπρου 7.138 – 24.125
- Κυπελλούχος Ελβετίας 6.940
Ανίσχυροι:
- Βοϊβοντίνα (Σερβία) 5.500
- Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία) 5.050
- Αλούμινιζ (Σλοβενία) 4.893
- Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) 4.000
- Βέστρι (Ισλανδία) 3.304
Απροσδιόριστο:
- Χαμάρμπι (Σουηδία) 6.000
- Ζίλινα (Σλοβακία) 5.500
- Κυπελλούχος Ισραήλ 5.500 – 32.500
- Κυπελλούχος Ουκρανίας 5.182 – 17.500
- Κυπελλούχος Μολδαβίας 4.500 – 20.000
- Κυπελλούχος Βουλγαρίας 4.212 – 6.500
2ος προκριματικό γύρος (16 ομάδες)
Ισχυροί:
- Τρίτος Πορτογαλίας 63.750 – 90.000
- Νικητής ζευγαριού που αφορά Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250
- Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500
- Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
- ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250
Ανίσχυροι:
- Τβέντε 13.585
- Τρόμσο 8.247
Απροσδιόριστο
- Νικητής ζευγαριού που αφορά Κάραμπαγκ 42.750
- Νικητής ζευγαριού που αφορά Χάιντουκ 10.000
- Τέταρτος Βελγίου 12.450 – 39.000
- Τρίτος Τουρκίας 11.000 – 15.500
- Πέντε νικητές του 1ου προκριματικού γύρου
3ος προκριματικός γύρος (Champions Path)
- 12 ηττημένοι από τον 2ο προκριματικό γύρου του Champions League (Mονοπάτι πρωταθλητών)
3ος προκριματικός γύρος (Main Path)
Ισχυροί:
- Νικητής ζευγαριού που αφορά τον 3ο Πορτογαλίας 63.750 – 90.000
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500
- Νικητής ζευγαριού που αφορά την Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
- Νικητής ζευγαριού που αφορά τον ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250
- Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000
Ανίσχυροι:
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Χαρτς (Σκωτία) 11.500
Απροσδιόριστο
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000
- Ηττημένος ζευγαριού που αφορά τον 2ο Πολωνίας 9.350 – 22.000
- Κυπελλούχος ή 3ος Σκωτίας 6.410 – 59.250
- Κυπελλούχος Πολωνίας 9.350 – 22.250
- 4 νικητές από τον 2ο προκριματικό γύρο
Playoffs (24 ομάδες)
Απροσδιόριστο:
- Σεντ Τρούιντεν 12.450
- Κυπελλούχος Τουρκίας 10.375 – 11.000
- Κυπελλούχος Τσεχίας 9.705
- ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682
- Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247
- 13 νικητές από τον 3o προκριματικό του Europa League
- 6 ηττημένοι από τον 3ο προκριματικό του Champions League (Μονοπάτι πρωταθλητών)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κύπελλα Ευρώπης: Οι ημερομηνίες και οι πιθανοί αντίπαλοι για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ