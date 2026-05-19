ΟΦΗ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι πιθανότητες για πρόκριση στο Europa League

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και εξασφάλισε το καλό “εισιτήριο” της Ελλάδας για το Europa League. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί στα playoffs της δεύτερης διοργάνωσης, έχοντας κλειδώσει την παρουσία του σε League Phase, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα βρεθεί στο Conference League.

Οι Κρητικοί θα μπουν ως ανίσχυροι στα playoffs, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη σίγουρους πιθανούς αντιπάλους. Άλλωστε είναι αρκετά νωρίς, εφόσον οι Κρητικοί βρίσκονται στο τελευταίο “σκαλοπάτι” πριν από τη League Phase.

Αρχικά πώς θα σχηματιστούν τα playoffs του Europa League;

Σεντ Τρούιντεν 12.450

Κυπελλούχος Τουρκίας 10.375 – 11.000

Κυπελλούχος Τσεχίας 9.705

ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682

Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247

13 νικητές από τον 3o προκριματικό του Europa League

6 ηττημένοι από τον 3ο προκριματικό του Champions League (Μονοπάτι πρωταθλητών)

Το Football Meets Data έχει ετοιμάσει τα projections των playoffs βάσει των θέσεων των ομάδων στα πρωταθλήματά τους, αλλά και βάσει της λογικής πως προκρίσεις θα παίρνουν τα κλαμπς με τον μεγαλύτερο συντελεστή.

Κάπως έτσι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Σπόρτινγκ

Νικητής ζευγαριού που αφορά τη Ρέιντζερς

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Φερεντσβάρος

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Βικτόρια Πλζεν

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Μίντιλαντ

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Ζάλτσμπουργκ

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Σάμροκ Ρόβερς

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Κουόπιο

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Χάποελ Μπερ-Σεβά

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Ντρίτα

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Κουόπιο

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Φυσικά τα δεδομένα αυτά μπορούν να αλλάξουν άρδην, όσο πλησιάζουμε στα playoffs. Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ θα μάθει αντίπαλο (ή ζευγάρι αντιπάλων) στις 3 Αυγούστου. Το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει στις 20 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, ο ΟΦΗ θα πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League κατά 30.4%, ενώ κατά 69.6% θα συμμετάσχει στο Conference League. Ό,τι και να συμβεί πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα, με τους Κρητικούς να έχουν μεγάλα οικονομικά οφέλη.

1ος προκριματικός γύρος (16 ομάδες)

Ισχυροί

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250

Κάραμπαγκ (Αζερμπαϊτζάν) 42.750

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 10.000

Κυπελλούχος Κύπρου 7.138 – 24.125

Κυπελλούχος Ελβετίας 6.940

Ανίσχυροι:

Βοϊβοντίνα (Σερβία) 5.500

Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία) 5.050

Αλούμινιζ (Σλοβενία) 4.893

Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) 4.000

Βέστρι (Ισλανδία) 3.304

Απροσδιόριστο:

Χαμάρμπι (Σουηδία) 6.000

Ζίλινα (Σλοβακία) 5.500

Κυπελλούχος Ισραήλ 5.500 – 32.500

Κυπελλούχος Ουκρανίας 5.182 – 17.500

Κυπελλούχος Μολδαβίας 4.500 – 20.000

Κυπελλούχος Βουλγαρίας 4.212 – 6.500

2ος προκριματικό γύρος (16 ομάδες)

Ισχυροί:

Τρίτος Πορτογαλίας 63.750 – 90.000

Νικητής ζευγαριού που αφορά Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 51.250

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500

Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250

Ανίσχυροι:

Τβέντε 13.585

Τρόμσο 8.247

Απροσδιόριστο

Νικητής ζευγαριού που αφορά Κάραμπαγκ 42.750

Νικητής ζευγαριού που αφορά Χάιντουκ 10.000

Τέταρτος Βελγίου 12.450 – 39.000

Τρίτος Τουρκίας 11.000 – 15.500

Πέντε νικητές του 1ου προκριματικού γύρου

3ος προκριματικός γύρος (Champions Path)

12 ηττημένοι από τον 2ο προκριματικό γύρου του Champions League (Mονοπάτι πρωταθλητών)

3ος προκριματικός γύρος (Main Path)

Ισχυροί:

Νικητής ζευγαριού που αφορά τον 3ο Πορτογαλίας 63.750 – 90.000

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 50.500

Νικητής ζευγαριού που αφορά την Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

Νικητής ζευγαριού που αφορά τον ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 48.250

Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 45.000

Ανίσχυροι:

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Χαρτς (Σκωτία) 11.500

Απροσδιόριστο

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά την Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 28.000

Ηττημένος ζευγαριού που αφορά τον 2ο Πολωνίας 9.350 – 22.000

Κυπελλούχος ή 3ος Σκωτίας 6.410 – 59.250

Κυπελλούχος Πολωνίας 9.350 – 22.250

4 νικητές από τον 2ο προκριματικό γύρο

Playoffs (24 ομάδες)

Απροσδιόριστο:

Σεντ Τρούιντεν 12.450

Κυπελλούχος Τουρκίας 10.375 – 11.000

Κυπελλούχος Τσεχίας 9.705

ΟΦΗ (Ελλάδα) 9.682

Λίλεστρομ (Νορβηγία) 8.247

13 νικητές από τον 3o προκριματικό του Europa League

6 ηττημένοι από τον 3ο προκριματικό του Champions League (Μονοπάτι πρωταθλητών)

