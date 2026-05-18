Κύπελλα Ευρώπης: Οι ημερομηνίες και οι πιθανοί αντίπαλοι για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Η ποδοσφαιρική σεζόν ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ξεκαθάρισαν με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι μαζί με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα Κύπελλα Ευρώπης...

AEK



Θα παίξει στα πλέι-οφ του Champions League και περιμένει την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχει τον 6ο μεγαλύτερο συντελεστή και αν δεν αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, τότε θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί με μία εξ’ αυτών.

Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιας εξ’ αυτών, τότε θα βρεθεί στους ισχυρούς και οι πιθανοί αντίπαλοι αλλάζουν.

Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξει στην League phase του Champions League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα βρεθεί στην League phase του Europa League.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Αν δεν υπάρχει rebalance, τότε θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Champions League και περιμένει την κλήρωση της 16ης Ιουνίου.



Θα είναι ισχυρός και θα παίξει με μία εκ των Χαρτς, Στουρμ Γκρατς και τον εκπρόσωπο της Πολωνίας που θα είναι μία εκ των Γκόρνικ, Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια.

Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κερδίσει το Europa League και τερματίσει 4η στην Premier League (βρίσκεται στο +3 από την Λίβερπουλ μία αγωνιστική πριν το τέλος), τότε οι ερυθρόλευκοι κερδίζουν έναν γύρο και θα ξεκινήσουν από τον 3ο προκριματικό του Champions League (άρα θα έχουν εξασφαλισμένη μίνιμουμ την League phase του Europa League).

Εκεί θα βρίσκονται πάλι στους ισχυρούς και θα είναι η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγκεν, πιθανότατα η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και είτε η Φενέρμπαχτσέ είτε η εκπρόσωπος της Γαλλίας (μόνο αν είναι η Ρεν).

ΠΑΟΚ



Θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Europa League και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Στην κλήρωση θα βρίσκεται στους ισχυρούς και κατά πάσα πιθανότητα θα κληρωθεί με ζευγάρι που θα προκύψει από τον 1ο προκριματικό του Europa League.

Για να βρεθεί στην League phase θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους, ενώ αν αποκλειστεί στον 2ο προκριματικό, τότε… υποβιβάζεται στον 3ο προκριματικό του Conference League.

ΟΦΗ



Θα αγωνιστεί στα πλέι-οφ του Europa League και θα μάθει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου. Κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στους ανίσχυρους. Αν προκριθεί θα παίξει στην League phase του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένη την League phase του Conference League.

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή για τους «ασπρόμαυρους» είναι οι:

Μπράγκα

Ρέιντζερς

Φερεντσβάρος

Βικτόρια Πλζεν

Μίντιλαντ

Σάλτσμπουργκ

Σάμροκ Ρόβερς

Κουόπιο

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ντρίτα

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Θα παίξει στον 2ο προκριματικό του Conference League και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Θα πρέπει να κάνει τρεις σερί προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους αν θέλει να παίξει στην League phase.