Εθνικής Ελλάδας: Η αποστολή για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία
clock 15:55 | 18/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαιρου θα δώσει δύο φιλικά τον Ιούνιο απέναντι σε Σουηδία εκτός έδρας και στην Ιταλία στο Παγκρήτιο στάδιο, στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα και η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή 26 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

