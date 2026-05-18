Εθνικής Ελλάδας: Η αποστολή για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία

Η Εθνική ομάδα ποδοσφαιρου θα δώσει δύο φιλικά τον Ιούνιο απέναντι σε Σουηδία εκτός έδρας και στην Ιταλία στο Παγκρήτιο στάδιο, στις 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα και η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή 26 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας



Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας



Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

