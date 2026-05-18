Ηλιούπολη: Επιστολή δημάρχου στην υπ. Παιδείας για τη μοριοδότηση των συμμαθητών των 17χρονων

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη έστειλε ο δήμαρχος Ηλιούπολης με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον θάνατο των δύο μαθητριών Λυκείου της περιοχής του.

Ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, ζήτησε μεταξύ άλλων, τη συνδρομή του υπουργείου «προκειμένου να κηρυχθεί όλη η χώρα σε τριήμερο πένθος».

Παράλληλα, αιτήθηκε «την ευρύτερη στήριξη του 5ου Λυκείου που φοιτούσαν τα δύο 17χρονα κορίτσια» και «να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και για τα παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το τραγικό γεγονός να εξασφαλιστεί και κάποια μοριοδότηση. Με πλήρη σεβασμό προς όλα τα παιδιά που δίνουν τον ίδια αγώνα, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να αναγνωριστεί η εξαιρετική αυτή συνθήκη για τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα».

Ο δήμαρχος στην επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, προσθέτει ότι «το αίτημα αυτό δεν αποσκοπεί στην άνιση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση μιας αντικειμενικά άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλούνται να εξεταστούν υπό συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος».

