Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκβιασμούς, απάτες με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, εμπρησμούς και άλλες παράνομες δραστηριότητες.



Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα για τη δράση συγκεκριμένης οικογένειας σε περιοχή του Δήμου Φαιστού (Βορίζια) και του Δήμου Αμαρίου, υπόθεση για την οποία είχε κάνει δημόσια αναφορά πρόσφατα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, έχουν ήδη συλληφθεί τρεις άνδρες ηλικίας 43, 44 και 39 ετών , οι οποίοι είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της οργάνωσης εξανάγκαζαν, με απειλές και χρήση βίας, ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να μεταβιβάζουν εκτάσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να εισπράττονται παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν τρεις ακόμα συλλήψεις και για υποθέσεις ζωοκλοπής , ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορες κοντινές περιοχές Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση και τα ευρήματα της επιχείρησης τις επόμενες ώρες.

