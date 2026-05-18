Κρήτη - Επιχειρήσεις: "Τρέχουν" προγράμματα εκατομμυρίων - Στο Ράδιο Κρήτη ο δ/ντής της Αναπτυξιακής

Στα χρηματοδοτικά προγράμματα επιδότησης ΜΜΕ της Κρήτης που υλοποιούνται μέσω του ΠΕΠ Κρήτης 2021- 2027 και το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, αναφέρθηκε ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης Αριστείδης Φραγκάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη.

Όπως είπε ο κ. Φραγκάκης πρόκειται για προγράμματα με μεγάλο ποσοστό επιδότησης που έχουν στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αφορούν κυρίως πολύ μικρές μεσαίες επιχειρήσεις του νησιού αλλά και ίδρυση νέων σε διάφορους τομείς.

Ειδικότερα σύμφωνα με το διευθυντή της Αναπτυξιακής είναι ανοιχτή η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Επιχειρώ Πράσινα». Το πρόγραμμα είναι μια δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που επιδοτεί με 60% σταθερά επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30 έως 300.000 χιλ ευρώ και οι αιτήσεις έχουν καταληκτική ημερομηνία την 28η Μαΐου 2026

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα «πράσινων» επενδύσεων, όπως:

-Κτιριακές παρεμβάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας.

-Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και μηχανημάτων.

-Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά).

-Ενέργειες ψηφιακής αναβάθμισης, αυτοματισμών και ηλεκτροκίνησης.

-Εξοπλισμός για ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων ή υλικών στη διαδικασία παραγωγής

Σκοπός είναι ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η αποδοτική χρήση πόρων και η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησής σας. Αφορά επιχειρήσεις μεταποίησης αλλά και ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των 12 κλινών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ύψους 5 εκατ ευρώ έχει υπερκαλυφθεί αλλά μπορεί να επεκταθεί και να τριπλασιαστεί.

Το άλλο πρόγραμμα σύμφωνα με τον κ. Φραγκάκη είναι το «Παράγουμε στην Ελλάδα» προϋπολογισμού 50 εκατ ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης έως 55% αλλά με τη δέσμευση το κάθε επενδυτικό σχέδιο που εντάσσεται να έχει υλοποιηθεί σε διάστημα 8 μηνών και αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων από 100 έως 400.000 χιλ ευρώ κυρίως για την μεταποίηση. Το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχές Απριλίου και λήγει 2 Ιουνίου αλλά μπορεί να δοθεί παράταση.

Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» και αφορά πτυχιούχους μετά το 2016 για την δημιουργία επιχείρησης εκτός από εστίαση και λιανικό εμπόδιο. Μπορεί να επιχορηγεί τουριστικές επιχειρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση ξεκινά από 13.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τις 28.000 εάν προσλάβει και υπάλληλο. Η πρόσκληση τρέχει από 6/5 και λήγει 30/6 αλλά μπορεί να δοθεί και παράταση.

Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το «Καινοτομώ στην Κρήτη». Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κρήτη, με έμφαση σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, το περιβάλλον, η ενέργεια, η υγεία και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης φτάνει το 75% του επενδυτικού σχεδίου. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 150.000€. Η αναλυτική πρόσκληση με τις ημερομηνίες και τους όρους συμμετοχής θα δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ».

Όπως είπε ο κ. Φραγκάκης μέχρι τώρα στην Κρήτη έχουν χρηματοδοτηθεί από διάφορα προγράμματα 3.000 επιχειρήσεις με 800 εκατ και επιχορήγηση 400 εκατ.

Επίσης ανέφερε ότι τον Ιούνιο ανοίγει ξανά το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά το έτος 2023 και επιχορηγεί έως 40% από 20% που ήταν μέχρι σήμερα το κόστος μεταφορών για την οικοδομή , τη μεταποίηση, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και έχει επιδότηση συνολικά 8 εκατ ευρώ.

