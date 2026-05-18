Κρήτη: Το ΙΧ "καρφώθηκε" στην καγκελόπορτα του σπιτιού
clock 09:30 | 18/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Υλικές ζημιές στην είσοδο κατοικίας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Καλύβες Αποκορώνου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε καγκελόπορτα σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος Γάλλος οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα το ΙΧ να εκτραπεί και να καταλήξει στην είσοδο της οικίας, προκαλώντας φθορές.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

