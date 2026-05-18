ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 08:20
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος
clock 08:09 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στις 26 Μαΐου φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. 

Βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού δείχνει δύο αγόρια σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας, έτσι την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.

Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύει η φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

