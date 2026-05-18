Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου η ανακοίνωση του νέου κόμματος

Στις 26 Μαΐου φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές.

Βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού δείχνει δύο αγόρια σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας, έτσι την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα.

Μάλιστα, το βίντεο συνοδεύει η φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030

«Σκέτη παρακμή»: Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία Γεωργιάδη στο συνέδριο της Ν.Δ.