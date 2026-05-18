Κρήτη: Στο νοσοκομείο 20χρονη από τροχαίο και ανήλικος με συμπτώματα μέθης

Δύο σοβαρά περιστατικά κινητοποίησαν το βράδυ της Κυριακής το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.



Μια 20χρονη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της, ενώ λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ένας 15χρονος με συμπτώματα βαριάς μέθης, ο οποίος εισήχθη για νοσηλεία και παρακολούθηση.



Για τα δύο περιστατικά ενημερώθηκε η Αστυνομία.

