Η πιο δύσκολη μορφή αγάπης δεν είναι αυτή που νομίζεις

Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από την αγάπη. Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι η αγάπη είναι ένταση, διεκδίκηση, πάθος, ατελείωτα μηνύματα, ζήλια που βαφτίζεται ενδιαφέρον και εκείνο το "σε θέλω μόνο για μενα" που κάποτε μας φαινόταν ρομαντικό. Μεγαλώνοντας όμως καταλαβαίνεις κάτι αρκετά άβολο. Η πιο δύσκολη μορφή αγάπης δεν είναι η αφοσίωση, ούτε η χημεία, ούτε καν η συγκατοίκηση με έναν άνθρωπο που αφήνει την πετσέτα πάνω στην καρέκλα λες και κάνει σύγχρονη εγκατάσταση τέχνης. Η πιο δύσκολη μορφή αγάπης είναι η γενναιοδωρία. Να μπορείς δηλαδή να χαρείς πραγματικά με τη χαρά του άλλου, ακόμα κι όταν δεν σε βολεύει απόλυτα. Να μην προσπαθείς να τον μικρύνεις για να νιώσεις ασφαλής. Να μην θέλεις να ελέγχεις κάθε κομμάτι της ζωής του. Εκεί ξεκινά η ώριμη αγάπη και όχι στα stories με τα κοινά brunch και τα ίδια sneakers.

Αγάπη δεν σημαίνει ιδιοκτησία

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που καταλαβαίνεις στις σχέσεις είναι ότι άλλο σύνδεση και άλλο κατοχή. Όταν αγαπάς κάποιον δεν σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχεις πού είναι, τι σκέφτεται, με ποιους βγαίνει ή αν πέρασε καλά χωρίς εσένα. Κι όμως, πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την ανασφάλεια με το ενδιαφέρον. Θέλουν συνεχώς επιβεβαίωση, συνεχή παρουσία, μια σχέση που λειτουργεί σαν εφαρμογή παρακολούθησης και όχι σαν συναισθηματικός δεσμός. Η γενναιοδωρία στην αγάπη φαίνεται όταν αφήνεις χώρο στον άλλον να υπάρχει σαν ξεχωριστός άνθρωπος. Όχι σαν προέκταση του εγώ σου. Αυτό δεν σημαίνει αδιαφορία. Σημαίνει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ζήλια γιατί απαιτεί εσωτερική ηρεμία. Θέλει να αντέχεις το γεγονός ότι ο άνθρωπός σου μπορεί να έχει έναν ολόκληρο κόσμο μέσα του, χωρίς να χρειάζεται να είσαι το κέντρο κάθε σκέψης του για να νιώθεις σημαντικός.

Συνήθως νομίζουμε ότι οι μεγάλες αποδείξεις αγάπης είναι τα εντυπωσιακά πράγματα. Τα ταξίδια, οι εκπλήξεις, οι τεράστιες δηλώσεις. Στην πραγματικότητα όμως οι σχέσεις χτίζονται από κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο. Από τη μικρή καθημερινή γενναιοδωρία. Από το να ακούσεις χωρίς να περιμένεις τη σειρά σου να μιλήσεις. Από το να μη σαρκάζεις τον άλλον όταν είναι ευάλωτος. Από το να χαρείς ειλικρινά για μια επιτυχία του χωρίς να συγκρίνεις κρυφά τη ζωή σου. Εκεί φαίνεται αν αγαπάς ώριμα ή αν απλώς φοβάσαι τη μοναξιά. Γιατί η αλήθεια είναι πως αρκετοί άνθρωποι θέλουν σύντροφο μόνο όσο εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες. Όταν όμως ο άλλος ανθίζει, αλλάζει, εξελίσσεται ή χρειάζεται χώρο, τότε αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Η αγάπη γίνεται άσκηση χαρακτήρα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί οι πιο ήρεμες σχέσεις είναι συχνά και οι πιο βαθιές.

Δεν γίνεται αγάπη χωρίς αμοιβαιότητα

Υπάρχει και μια άλλη παγίδα. Να πιστεύεις ότι η αγάπη σημαίνει συνεχής αυτοθυσία. Ότι ο «καλός σύντροφος» δίνει συνέχεια, καταπίνει ανάγκες, σωπαίνει, υποχωρεί και εξαφανίζεται σιγά σιγά μέσα στη σχέση σαν background χαρακτήρας σε οικογενειακή σειρά του ’90. Όχι. Η υγιής αγάπη δεν είναι μονόπλευρη προσφορά. Η γενναιοδωρία χρειάζεται και ανταπόκριση για να ανθίσει. Διαφορετικά γίνεται εξάντληση. Οι ώριμες σχέσεις έχουν ισορροπία. Υπάρχει χώρος και για τους δύο ανθρώπους, για τις ανάγκες, τις φιλοδοξίες, τις αδυναμίες και τις δύσκολες μέρες τους. Κανείς δεν χρειάζεται να μικρύνει για να χωρέσει σε μια σχέση που λέγεται «αγάπη». Και ξέρεις κάτι; Οι άνθρωποι που σε αγαπούν πραγματικά δεν φοβούνται να σε δουν χαρούμενο ακόμα κι όταν αυτή η χαρά δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από εκείνους. Αυτό είναι ίσως το πιο σπάνιο είδος συναισθηματικής ωριμότητας.

Η γενναιοδωρία στην αγάπη δεν έχει τίποτα θεαματικό. Δεν φωνάζει, δεν κάνει σκηνές, δεν ανεβάζει αποδείξεις στο Instagram. Είναι πιο ήσυχη, πιο βαθιά και πολύ πιο δύσκολη από όσο νομίζουμε. Είναι να μπορείς να αγαπάς χωρίς να στραγγαλίζεις. Να μένεις κοντά χωρίς να φυλακίζεις. Να δίνεις χώρο χωρίς να απομακρύνεσαι συναισθηματικά. Και τελικά ίσως αυτό να είναι το πιο ώριμο είδος αγάπης. Εκείνο που δεν ζητά συνεχώς επιβεβαίωση για να επιβιώσει. Εκείνο που δεν λειτουργεί σαν διαπραγμάτευση δύναμης. Γιατί όταν ένας άνθρωπος νιώθει ασφαλής δίπλα σου, όχι ελεγχόμενος, τότε η σχέση αποκτά κάτι σπάνιο. Αναπνέει.

Διαβάστε επίσης

Κι όμως δεν είναι αληθινή αγάπη αν δεν ισχύουν αυτοί οι 3 παράγοντες

Αγάπη ή ανάγκη;