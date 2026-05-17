Πανελλήνιο μπάσκετ: Στην τελική φάση οι κορασίδες του ΟΦΗ

Με εμφατικό τρόπο σφράγισαν την πρόκρισή τους στο Final8 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ Κορασίδων οι αθλήτριες του ΟΦΗ, επικρατώντας του Αιόλου Μυτιλήνης με σκορ 82-30 στο κλειστό «Δ. Καλτσάς» του Βύρωνα.

Η ομάδα του Ηρακλείου κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας δίκαια σε μια μεγάλη νίκη που χάρισε και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η προπονήτρια της ομάδας Έφη Ζερβάκη δήλωσε:

«Οι υποχρεώσεις μας στα προκριματικά ολοκληρώθηκαν με δύο νίκες με μεγάλο σκορ, με καλό μπάσκετ και με συμμετοχή 14 αθλητριών.

Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια που συμμετέχουν στη διαδικασία των προκριματικών λίγο πριν τις εξετάσεις των λυκείων και ειδικά στις ομάδες των νησιών που ταλαιπωρούνται περισσότερο.»

* Εκτός του Παναθλητικού και της ΑΓΕΧ, στην τελική φάση έχουν προκριθεί ο ΟΦΗ, ο Πιερικός Αρχέλαος και ο ΑΣΠ Προμηθέας.

Δεκάλεπτα: 2-27, 14-46, 19-65, 30-82

ΟΦΗ (Ζερβάκη):Πολυχρονάκη 20(1), Αλεξάκη 9(1), Δοκιμάκη Χ. 4, Γιακουμάκη 4, Κονσολάκη 3(1), Τζενάκη 4, Κοτσυφού 2, Ξενάκη 11(1), Χαλαμπαλάκη 15(1), Δοκιμάκη Μ. 2, Μακράκη 6.

Η επόμενη διάκριση για τον χανιώτικο αθλητισμό έρχεται σε επίπεδο μπάσκετ Παίδων, με τον ΑΟΚ Χανιά να "σφραγίζει" την πρόκριση στην τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Η χανιώτικη ομάδα πήρε τον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου (16/05) με τον Κολοσσό, με σκορ 75-64, εξασφαλίζοντας μία θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης.