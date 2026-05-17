ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Φινάλε με νίκη σε μια θαυμάσια χρονιά!

Με νίκη 3-1 επί του Βόλου στο άδειο λόγω τιμωρίας Παγκρήτιο Στάδιο, ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ τις φετινές του υποχρεώσεις στα πλέι οφ 5-8 της Σούπερ Λίγκα και γενικά στο πρωτάθλημα. Δεύτερη νίκη σε 6 ματς στα πλέι οφ για το κρητικό συγκρότημα και πρώτη φετινή σε 4 ματς συνολικά απέναντι στους Βολιώτες.

Ανοιχτό ματς με πολλές φάσεις εκατέρωθεν στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να ανοίγει το σκορ στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Φούντα. Ισοφάρισε ο Ουρτάδο στο 15′ για να “γράψει” το 2-1 με πέναλτι στο 34′ ο γερόλυκος Νέιρα. Το τελικό 3-1 σημείωσε στο 71′ ο Σενγκέλια, με τον ΟΦΗ να τερματίζει έβδομος μια εξαιρετική χρονιά που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες είχαν πάμπολλες ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα γκολ, με τον ΟΦΗ να βρίσκει τρεις φορές δίχτυα με «δράστες» τους Φούντα, Νέιρα και Σενγκέλια και τον Βόλο μία με τον Ουρτάδο.

Να σημειώσουμε πως οι φιλοξενούμενοι (που ταξίδεψαν με μόλις 17 παίκτες στο Ηράκλειο) είχαν δύο ακυρωθέντα γκολ, ένα του Λάμπρου στο 24' για επιθετικό φάουλ και άλλο ένα στο 56' με τον Φούντα ως οφσάιντ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Κατσίκας, Κωστούλας (67’ Κοντέκας), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Ανδρούτσος, Νέιρα (57’ Ρομάνο), Αθανασίου (57’ Καινουργιάκης), Φούντας (77’ Χνάρης), Αποστολάκης, Σαλσέδο (67’ Λέγια).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαθανασίου, Αμπάντα, Μύγας, Γρόσδης, Λυκουρίνος, Κόμπα, Μαρτίνες (37’ λ. τρ. Κύρκος), Γκονζάλες, Χουάνπι (72’ Βαϊνόπουλος), Λάμπρου, Ουρτάδο (80’ Λεγκίσι).