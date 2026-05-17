Άρης-Λεβαδειακος 3-0: Γλυκό φινάλε για τους Θεσσαλονικείς-Στην 5η θέση ο Αρης, 7ος ο Κυπελλούχος ΟΦΗ!

Μία σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη για τον Άρη ολοκληρώθηκε με νίκη 3-0 επί του Λεβαδειακού. Η ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος ήταν αυτή της Λιβαδειάς, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει τη σεζόν όπως ήθελε.

Οι Βοιωτοί είχαν τις ευκαιρίες τους στα πρώτα 45 λεπτά με αποκορύφωμα το τετ α τετ του Κωστή που δεν σημάδεψε σωστά και έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε πολύ καλή παρουσία, ενώ ευκαιρίες υπήρχαν και από τις δύο πλευρές. Με το 0-0, ωστόσο οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες και στην επανάληψη ο Άρης άλλαξε την εικόνα του.

Παρόλα αυτά ο Λεβαδειακός είχε και πάλι τις στιγμές του που δεν τις εκμεταλλεύτηκε και έτσι στο 65’ ο Καντεβέρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γιαννιώτα έκανε το 1-0. Στο 72’ ο Άρης σκόραρε ξανά με τον Καντεβέρε να δημιουργεί και τον Πέρεθ να πετυχαίνει το 2-0. Στο 80’ ο Άρης αναπτύχθηκε πολύ ωραία με τον Πέρεθ από δεξιά να γυρίζει τη μπάλα στην περιοχή και τον Καντεβέρε με πλασέ να κάνει το 3-0. Το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν πως ο Κωστή στο 89’ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.:

Άρης: Αθανασιάδης (76’ Καράι)- Φαντιγκά, Ρόουζ (58’ Τεχέρο), Χόνγκλα, Φρίντεκ – Γένσεν, Ράτσιτς – Γιαννιώτας (78’ Μορόν), Γκαρέ, Ντούντου (58’ Πέρεθ) – Κουαμέ (58’ Καντεβέρε)

Λεβαδειακός: Άνακερ – Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Τσόκαϊ (75’ Βέρμπιτς), Νίκας (57’ Λαμαράνα) – Παλάσιος (75’ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (57’ Γκούμας), Κωστή – Πεντρόσο (85’ Παπαδόπουλος).