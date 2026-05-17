Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90: Στα ημιτελικά οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76, έκανε το 2-0 στη σειρά και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, όπου θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε τη δουλειά στις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της απέναντι στη μαχητική Μύκονο, η οποία αποχαιρέτησε τη φετινή διοργάνωση μέσα σε εξαιρετική ατμόσφαιρα και με τη στήριξη του κόσμου της.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 4 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Καβαδάς 2, Σκουλίδας 10 (2/3 τρίποντα), Χέσον 5, Κάναντι 7 (5 ασίστ), Μουρ 13 (5/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρέι 7, Γερομιχαλός 4, Ερμίδης 4, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3, Μπριγκς 17 (8/13 δίποντα, 4 κοψίματα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 6 (5 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος 16 (2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκραντ 7 (5 ασίστ), Τολιόπουλος 3 (1/4 τρίποντα, 3 λάθη), Μήτογλου 18 (5/9 δίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ), Σορτς 15 (2/5 τρίποντα), Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου, Λεσόρ 18 (5/7 δίποντα, 8/11 βολές), Γκριγκόνις 7 (0/3 τρίποντα), Ερνανγκόμεθ.

Χθές ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με άνεση τις υποχρεώσεις του στα προημιτελικά της Greek Basketball League και πλέον στρέφει την προσοχή του στη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00) και το φάιναλ φορ της EuroLeague στην Αθήνα, μετά τη νίκη του με 97-58 επί του Κολοσσού στη Ρόδο, στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Ραντλ 3 (1), Κένεντι 9 (1), Νίκολς 5 (1), Γκαλβανίνι 14 (1), Άκιν 7, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8, Χρυσικόπουλος 6 (1), Καλαϊτζάκης 4 (1), Κουρουπάκης 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουορντ 10 (2), Μόρις 3, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 18 (4), Χολ 21, Νιλικίνα 11 (1), Λαρεντζάκης 10 (2), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5.