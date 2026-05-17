«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων

«Πράσινο φως» για τις μειώσεις φόρων, αλλά «μπλόκο» για τις παροχές: Αυτό είναι το κλίμα από τις συζητήσεις της ελληνικής πλευράς με τις Βρυξέλλες ενόψει ΔΕΘ.

Ενώ οι προτάσεις για ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών πέρασαν χωρίς αντιρρήσεις, τα μέτρα που αγγίζουν τις εισοδηματικές ενισχύσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο απαιτούν περαιτέρω συζήτηση.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, μετά και την ανακοίνωση των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2025 και την οριοθέτηση του -αρχικού- δημοσιονομικού χώρου στο 1 δισ. ευρώ για μόνιμα μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2027, έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πακέτο της ΔΕΘ. Το προκαταρκτικό της συζήτησης αφορά τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική πλευρά θα αυξηθεί πάνω από το 1,5 δισ. ευρώ, μέχρι και την κατάθεση του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2027, αφού όλοι αναμένουν ότι η οικονομία θα έχει σημαντική υπεραπόδοση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Μάλιστα ένα τμήμα της υπέρβασης θα προέλθει από τα λεγόμενα «νέα έσοδα». Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της κυβέρνησης (όπως π.χ. τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής). Τα έσοδα αυτά μπορούν να διατεθούν για μόνιμα μέτρα, αφού απομειώνουν τις οροφές δαπανών.

Τα μέτρα που έχουν πάρει έγκριση από την ΕΕ

Στη συζήτηση που έχει αρχίσει από τις αρχές του μήνα, με βάση και τον πιστοποιημένο δημοσιονομικό χώρο, έχουν εξεταστεί -και σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου έχουν πάρει την έγκριση της Επιτροπής, κάποια με αστερίσκους- οι ακόλουθες προτάσεις:

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Σήμερα το τέλος, επιβάλλεται ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας, λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία σήμερα φτάνει στο 80% του φόρου του επόμενου έτους, ακόμη κι αν τα μελλοντικά τους κέρδη δεν είναι εξασφαλισμένα. Το μέτρο, στοχεύει κατευθείαν στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά στα στελέχη της Κομισιόν τόνισαν ότι θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι.

Η πρόταση για νέο, αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων σε επίπεδο ομίλου εταιριών. Η χώρα μας, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν διαθέτει ακόμη καθεστώς ενδοομιλικής φορολόγησης εφαρμόζοντας εδώ και χρόνια κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, βασισμένους στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης. Από την Επιτροπή εκτίμησαν ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και τα επιπλέον φορολογικά έσοδα θα αποτελέσουν νέα έσοδα τα οποία θα μπορούν να δοθούν για μόνιμες ελαφρύνσεις.

Η πρόταση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% από 0,5%% που ήταν προγραμματισμένη για το 2027 συνάντησε επίσης την συμφωνία της Επιτροπής ως αναπτυξιακό μέτρο που ενισχύει την απασχόληση και μειώνει την ανεργία.

Αντιρρήσεις

Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω μείωση στην αυτοτελή φορολογία των εσόδων από ενοίκια. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στο μέτρο αυτό οι κοινοτικές αρχές φέρονται να έχουν αντιρρήσεις τόσο στη σκοπιμότητα όσο και στην αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την αύξηση της προσφοράς στέγης που είναι και το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να συλληφθεί η φοροδιαφυγή η οποία αποδεδειγμένα καταγράφεται στα ενοίκια, πριν γίνει η μείωση των συντελεστών. Διαφορετικά κάποιοι θα αδικηθούν.

