Ηράκλειο: Μεγάλη συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Με τη μεγάλη συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκηςhttps://www.ekriti.gr/tags/mikis-theodorakis-0», σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη, μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, τη συμμετοχή των Παντελή Θαλασσινού, της Νίκης Γρανά, του 10μελούς μουσικού συνόλου της Ορχήστρας της ΕΛΣ και χορωδιών από όλη την Κρήτη, συνεχίζεται τη Δευτέρα 18/5, στις 20.30 στον Προμαχώνα Ιησού, ο κύκλος των επιτυχημένων παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στα Ενετικά Τείχη, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Την Παρασκευή 15/5, μάγεψε το κοινό, στο Αλσύλλιο του Προμαχώνα Ιησού, η μουσικοθεατρική παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης», σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο του Γιάννη Μπλέτα. Η παράσταση συνδύασε μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα - στοιχεία από τη ζωή του καλλιτέχνη, σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ρόδινος στη μουσική παράδοση. Η σκηνοθεσία, η έρευνα και το κείμενο ήταν του Γιάννη Μπλέτα, η ενδυματολογική επιμέλεια της Μαρίας Βιβιλάκη – Muses Crete. Μουσική διδασκαλία του Ζαχαρία Σπυριδάκη, η αφήγηση, κίνηση του Στυλιανού Θωμαδάκη, στη λύρα οι Σήφης Καυκαλάς, Γιώργος Γυπαράκης και Μιχάλης Γιαννακάκης, στο λαούτο ο Αιμίλιος Βολανάκης και στο χορό η Μαρία Βιβιλάκη.

Η συναυλία της Δευτέρας 18/5 - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Ερμηνεύουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά

Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο: Θεόδωρος Μαυρομμάτης (φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (όμποε), Χρήστος Καλούδης (κόρνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Νίνα Λιντίτα (βιόλα), Νικόλας Καβάκος (βιολοντσέλο), Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο), Γιάννης Μπελώνης (πιάνο), Αλέξανδρος Παντελιάς (κιθάρα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά)

Συμμετέχουν οι τοπικές χορωδίες:

Χανιά: Χορωδία Cantilena Χανίων, υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, εφηβική χορωδία του Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης και Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου και μέλη των χορωδιών Cantelina και Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης

Ιεράπετρα: Μικτή Χορωδία Δήμου Ιεράπετρας

Σητεία: Χορωδία της Μουσικής Σχολής Αρετούσα

Ηράκλειο: Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Η συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Μέσα από την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες των Παντελή Θαλασσινού και Νίκης Γρανά, του δεκαμελούς μουσικού συνόλου αποτελούμενου από σολίστ της Ορχήστρας της ΕΛΣ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί με σκοπό να ψηλαφήσει τη λυρική όψη της θεοδωρακικής τραγουδοποιίας, ενθαρρύνοντας τον στοχασμό γύρω από αυτή την πυρηνική για το έργο και τη σκέψη του συνθέτη έννοια. Τα τραγούδια που θα ερμηνευτούν προέρχονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, από κύκλους τραγουδιών που αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόσωπο του μεγάλου συνθέτη: λυρικότερο, εσωστρεφέστερο και ευαίσθητο, πέρα από το στερεότυπο του ρωμαλέου «θεοδωρακισμού».

Όλες οι παραστάσεις είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Διαβάστε επίσης:

Καθήλωσε το κοινό η συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Πολλά εν θέλω να σου πω…» στην Πύλη Ιησού