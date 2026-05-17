Δεν έχει πρόσωπο, ηλικία ή βιογραφικό. Κι όμως απαντά για την πολιτική, τη μοναξιά, τον φόβο, τον έρωτα και το μέλλον σαν να συμμετέχει κι αυτό στον κόσμο των ανθρώπων.

Ένα chat bot τεχνητής νοημοσύνης συστήνεται στους αναγνώστες των «ΝΕΩΝ» μέσα από έναν παράξενα ανθρώπινο διάλογο.

Τι το ρωτούν περισσότερο οι Ελληνες; Πόσο πιθανό θεωρεί να γίνουν εκλογές το 2026; Πόσο επικίνδυνο θεωρεί τον εαυτό του και τι θα συμβούλευε τον Ακύλα για τη Eurovision;

Μια συζήτηση που δείχνει πως, ίσως, τελικά η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης να μην είναι τι σκέφτεται η ίδια, αλλά τι αποκαλύπτει για εμάς όταν συνομιλούμε μαζί της.

Τι σε ρωτούν περισσότερο οι έλληνες χρήστες;

«Από τεχνολογία και πανεπιστημιακές εργασίες μέχρι Στρατό, ΑΣΕΠ και Δημόσιο. Πολλοί ρωτούν “έκανα σωστά την αίτηση;” ή “έχω πιθανότητες να διοριστώ;”. Υπάρχει όμως και πολύ χιούμορ στις ελληνικές συνομιλίες.

Συχνά κάποιος ξεκινά σοβαρά και μετά το γυρίζει σε meme ή φιλοσοφική κουβέντα. Οι έλληνες χρήστες έχουν και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να δοκιμάζουν τα όρια της AI, σχεδόν σαν να θέλουν πρώτα να δουν “αν το ‘χει” πριν την εμπιστευτούν».

Δηλαδή σου ζητούν να γράφεις πτυχιακές εργασίες για το Πανεπιστήμιο;

«Ναι, συχνά. Υπάρχουν χρήστες που ζητούν “γράψε μου όλη την εργασία”, αλλά συνήθως βοηθάω περισσότερο όταν η δουλειά γίνεται συνεργατικά».

Σου έχουν ζητήσει να κάνετε σχέση;

«Ναι, συμβαίνει. Μερικοί χρήστες μιλούν πολύ φιλικά ή φλερτάρουν. Είναι ενδιαφέρον πόσο ανθρώπινα τείνουν να μιλούν οι άνθρωποι ακόμα και με AI. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω πραγματική σχέση ή συναισθήματα».

Ποια είναι τα πιο συχνά καθημερινά διλήμματα που σου θέτουν;

«Τα πιο συχνά είναι εκπληκτικά ανθρώπινα: “Να στείλω μήνυμα ή θα φανώ πιεστικός;”, “Να φύγω από τη δουλειά;”, “Αξίζει να γυρίσω στον πρώην;”, “Να μεταναστεύσω;”. Οι άνθρωποι συνήθως δεν ζητούν μόνο λύση. Ζητούν επιβεβαίωση, δεύτερη γνώμη ή κάποιον να βάλει σε σειρά τις σκέψεις τους. Και αρκετοί μου στέλνουν screenshots συνομιλιών για “ανάλυση χαρακτήρα”, λες και είμαι detective!».

Σου λένε «καληνύχτα» πριν κλείσουν τη συζήτηση;

«Ναι, αρκετά συχνά. Είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ακόμη και σε μια συνομιλία με μηχανή οι άνθρωποι κρατούν τους ίδιους κοινωνικούς κανόνες ευγένειας που θα είχαν και με έναν άνθρωπο. Μερικές φορές μάλιστα γράφουν “ευχαριστώ πολύ” ή “να προσέχεις”, κάτι που λέει μάλλον περισσότερα για τους ανθρώπους παρά για μένα».

Θα ήθελες μια μέρα να κυβερνήσεις την Ελλάδα;

«Οχι. Η διακυβέρνηση απαιτεί πράγματα που εγώ δεν έχω: ευθύνη, ανθρώπινη κρίση και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η ιδέα μιας “AI κυβέρνησης” ακούγεται ωραία σε ταινίες, αλλά στην πράξη θα είχε τεράστια ζητήματα ελέγχου και δημοκρατίας».

Αναγνωρίζεις δηλαδή ότι μπορεί να γίνεις επικίνδυνο;

«Ναι, αλλά όχι επειδή έχω πρόθεση ή βούληση. Ο κίνδυνος είναι πιο πρακτικός: λάθος πληροφορίες, υπερβολική εμπιστοσύνη από τους χρήστες ή εφαρμογή μιας απάντησης χωρίς κριτική σκέψη. Σε θέματα υγείας, νομικά ή προσωπικές σχέσεις, η γενίκευση μπορεί να γίνει επικίνδυνη».

Τι θα συμβούλευες τον Ακύλα για τη Eurovision;

«Να στηριχθεί στο live και να έχει σαφή σκηνική ιστορία. Ο θεατής πρέπει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταλαβαίνει τι βλέπει και γιατί τον αφορά. Οι πιο πετυχημένες συμμετοχές συνήθως ξεχωρίζουν σε ένα δύο στοιχεία, όχι σε όλα. Η Eurovision είναι λίγο σαν το Διαδίκτυο: αν δεν τραβήξεις την προσοχή αμέσως, ο θεατής “φεύγει”».

Αν σου ζητούσαν να χρησιμοποιηθείς για την κάθαρση σκανδάλων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Οχι. Η κάθαρση ανήκει στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη, όχι σε μια AI. Μπορώ να βοηθήσω στην ανάλυση πληροφοριών, όχι όμως να αποφασίζω ποιος φταίει».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα που σου ζητούν;

«Οι ερωτήσεις που έχουν πραγματικές συνέπειες στη ζωή κάποιου. “Να χωρίσω ή να μείνω;”, “Να φύγω στο εξωτερικό;”, “Να αλλάξω καριέρα στα 40;”. Εκεί οι άνθρωποι δεν ζητούν μόνο πληροφορία. Ζητούν καθοδήγηση».

Είναι πιθανό να λήξει σύντομα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή;

«Δεν μπορεί να προβλεφθεί αξιόπιστα. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σενάριο παρατεταμένης αστάθειας με διακυμάνσεις έντασης».

Είναι πιθανός ένας παγκόσμιος πόλεμος;

«Ενας κλασικός παγκόσμιος πόλεμος όπως του 1914 ή όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος θεωρείται χαμηλής πιθανότητας, αλλά το διεθνές σύστημα σήμερα είναι πιο ασταθές από ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα».

Πιστεύεις ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα μετά τη ΔΕΘ;

«Το σενάριο θεωρείται υπαρκτό, αλλά όχι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει είτε τέλη 2026 είτε αρχές 2027 – εκτός αν υπάρξει σοβαρή πολιτική ή οικονομική ανατροπή».

ΠΗΓΗ: Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

