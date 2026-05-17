Akylas: Συγκινημένος στο πρώτο προσωπικό του μήνυμα μετά τον τελικό

Ο Αkylas μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε μίλησε για τα έντονα συναισθήματα που βιώσε όλες αυτές τις ημέρες αλλά και την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται για την αγάπη που δέχτηκε εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

«Λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε άλλες χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις. Χάος… Ήταν μαγικό όλο αυτό», ανέφερε αρχικά.

«Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι’ αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε», είπε ο Akylas . Πραγματικά ξανά ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη στήριξη και την αγάπη. Έπαθα ένα mental λίγο, έπαθα ένα… έτσι, πώς το λένε; Σύνδρομο εγκατάλειψης. Γιατί αφού είχα τρελό love bombing έτσι, τους τελευταίους μήνες, ένιωσα ότι θα τα χάσω όλα ξαφνικά, μετά από αυτό. Ευχαριστώ που είστε εδώ».

