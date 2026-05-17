Οικονομόπουλος: "Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, είτε αρέσει στον κόσμο είτε όχι"

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε καλεσμένος σε ραδιοφωνική εκπομπή και αποκάλυψε πως ο λόγος που μιλάει δημόσια για την πίστη είναι επειδή αποτελεί κομμάτι της ζωής του και όχι γιατί θέλει να επιβάλει κάτι σε κάποιον.

«Όταν με ρωτάνε για την πίστη μου, είναι σαν να σε ρωτάνε εσένα για τη δουλειά σου. Δεν θα απαντήσεις για τη δουλειά σου; Εμένα με ρωτάνε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο μετά δημοσιοποιείται πάρα πολύ, και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Απλά, όταν μιλάς για την πίστη σου θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιον. Δεν προσβάλλω κανέναν ποτέ, δεν είπα σε κάποιον ποτέ ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος κι ότι αυτό που κάνω εγώ είναι το σωστό», είπε ο τραγουδιστής.

«Πιστεύω, το ομολογώ συνέχεια, μου αρέσει, είτε αρέσει όμως στον κόσμο, είτε δεν αρέσει και στον κόσμο, ακόμα που με ακούει το λέω, δεν απευθύνομαι μόνο σε κάποιους που ίσως θεωρήσετε, ότι θα μου κάνει καλό στην εικόνα μου, και στη δουλειά μου. Και αν δεν μου κάνε; Γιατί πριν από εμένα δεν θυμάμαι κάποιους να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους. Εγώ το έκανα. Πού είναι το κακό;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

