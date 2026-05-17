Ηλιούπολη: Tα στοιχεία που "δείχνουν" κοινή αυτοχειρία για τις 17χρονες -Στο μικροσκόπιο κινητά και μαρτυρίες

Δεν φαίνεται να απομένουν πλέον ανοιχτά μέτωπα στην αστυνομική έρευνα γύρω από την τραγωδία της Ηλιούπολης, με τις Αρχές να έχουν ουσιαστικά καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι δύο 17χρονες προχώρησαν από κοινού στο απονενοημένο διάβημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή σε παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Ηλιούπολη: Τα συμπεράσματα της ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο 17χρονες και η ανάλυση των κινητών και των ψηφιακών δεδομένων

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιουπόλεως, που από την πρώτη στιγμή χειρίστηκαν μια από τις πιο δύσκολες και ψυχολογικά φορτισμένες υποθέσεις των τελευταίων ετών, έχουν ήδη συγκεντρώσει το σύνολο του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού.

Τα κινητά τηλέφωνα των δύο κοριτσιών, οι συνομιλίες τους, οι καταθέσεις συγγενών και φίλων, το χειρόγραφο σημείωμα που εντοπίστηκε, καθώς και αποσπάσματα από προσωπικές σημειώσεις και ημερολόγια εξετάζονται εξονυχιστικά από τις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων δεν έχει προκύψει πρόσφατη επικοινωνία με πρόσωπο που να άσκησε πίεση, απειλή ή ψυχολογικό εξαναγκασμό στις δύο μαθήτριες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το σύνολο των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί συγκλίνει προς το σενάριο μιας κοινής απόφασης, η οποία φαίνεται να ωρίμαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανώτεροι αξιωματικοί επισημαίνουν πως, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, η αστυνομική δραστηριότητα σταδιακά περιορίζεται όταν δεν υπάρχουν νέα ευρήματα, τόσο για λόγους ουσίας όσο και από σεβασμό προς τις οικογένειες των ανήλικων κοριτσιών. Παρά ταύτα, το υλικό της έρευνας παραμένει διαθέσιμο και πλήρως καταγεγραμμένο, σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση ή προκύψουν νέα στοιχεία στο μέλλον.

Η μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή η μια 17χρονη

Την ίδια ώρα, το πέπλο της τραγωδίας έγινε ακόμα πιο βαρύ, καθώς η δεύτερη 17χρονη, που έδινε μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο στο πένθος όχι μόνο τους δικούς της και τους φίλους της, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Οι γιατροί, άλλωστε, χαρακτήριζαν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη και ιδιαιτέρως σύνθετη, λόγω της έκτασης και της φύσης των τραυμάτων που υπέστη.

Οπως ανέφεραν πηγές με γνώση της νοσηλείας της, από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση σταθεροποίησης, με τη συμμετοχή γιατρών σχεδόν 20 διαφορετικών ειδικοτήτων. Ορθοπεδικοί, νευροχειρουργοί, θωρακοχειρουργοί, αναισθησιολόγοι και εξειδικευμένα στελέχη των ΜΕΘ βρέθηκαν επί ώρες πάνω από το κορίτσι, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά τραύματα και τις σοβαρές βλάβες που είχαν υποστεί ζωτικά όργανα.

Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν πως σε τέτοιου είδους περιστατικά η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί από λεπτό σε λεπτό, γεγονός που καθιστούσε παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για την εξέλιξη της υγείας της. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση του ΚΑΤ δεν προχώρησε σε επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ τόσο οι γιατροί όσο και στελέχη του νοσοκομείου ζητούσαν χαμηλούς τόνους και σεβασμό απέναντι στις οικογένειες. Και δυστυχώς οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη

Το χρονικό της τραγωδίας εξακολουθεί να σοκάρει ακόμα και έμπειρους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν η μία 17χρονη επισκέφθηκε τη φίλη της στο διαμέρισμα όπου διέμενε, στην πολυκατοικία επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Οι δύο μαθήτριες είχαν αποφασίσει να μην πάνε στο σχολείο τους εκείνη την ημέρα.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησαν από ένοικο της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. Η γυναίκα, εντελώς ανυποψίαστη, φέρεται να τους υπέδειξε πως τα κλειδιά βρίσκονταν στο γνωστό κοινόχρηστο σημείο, καθώς τα χρησιμοποιούσαν όλοι οι ένοικοι όταν χρειάζονταν πρόσβαση στην ταράτσα. Λίγη ώρα αργότερα, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στον τελευταίο όροφο του πενταώροφου κτιρίου. Οι Αρχές εκτιμούν πως βγήκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν πίσω τους την πόρτα και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το σημείο από όπου έπεσαν στο κενό σχεδόν ταυτόχρονα

Πριν από την πτώση φορούσαν ακουστικά και άκουγαν μουσική. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για έναν εκκωφαντικό θόρυβο και σκηνές πανικού, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο είχαν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και διασώστες του ΕΚΑΒ. «Ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ουρλιαχτά. Βγήκα έξω και είδα τα κορίτσια πεσμένα. Προσπαθούσαμε όλοι να βοηθήσουμε μέχρι να έρθουν οι διασώστες», περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Η μία από τις δύο 17χρονες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί περίπου μία ώρα για να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η δεύτερη διασωληνώθηκε άμεσα και, έπειτα από ιατρικό συμβούλιο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο ΚΑΤ. Πληροφορίες από το περιβάλλον των κοριτσιών κάνουν λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο σημείωμα που φέρεται να άφησε πίσω της η μία μαθήτρια γίνεται αναφορά σε μακροχρόνια συναισθηματική επιβάρυνση, αίσθημα αδιεξόδου και φόβο για το μέλλον και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή, ένοικοι της πολυκατοικίας αναφέρουν πως η μία από τις δύο κοπέλες δυσκολευόταν ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της, γεγονός που -όπως λένε- φαίνεται να την είχε επηρεάσει βαθιά. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία και ο Δήμος Ηλιούπολης αντέδρασε άμεσα, κηρύσσοντας τριήμερο πένθος για τα δύο αγγελούδια.

