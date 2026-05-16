Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα

Στο Ρέθυμνο καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές νεόδμητων κατοικιών στην Ελλάδα για το 2025, φτάνοντας το 23,1%, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς ακινήτων, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη ζήτηση που συνεχίζει να υπάρχει στην περιοχή.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται στη γενικότερη ανοδική πορεία της ελληνικής κτηματαγοράς, η οποία παραμένει ιδιαίτερα «ζεστή» παρά τις οικονομικές πιέσεις.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τιμές πώλησης κατοικιών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με μέση αύξηση 3,7% σε σχέση με το 2024, ενώ ενισχυμένος καταγράφεται και ο αριθμός των συναλλαγών.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους αγοραστές, με τα νεόδμητα ακίνητα να πρωταγωνιστούν λόγω ενεργειακής απόδοσης και περιορισμένης προσφοράς.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές εντοπίζονται στα λεγόμενα «φιλέτα», με τη Μύκονο να διατηρεί την πρωτιά και περιοχές της Αττικής όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Ψυχικό και η Βούλα να ακολουθούν. Παράλληλα, σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και σε περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε όλη τη χώρα.

