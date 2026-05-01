Γαρμπή για Eurovision: "Μόλις μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς"

Η Καίτη Γαρμπή εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 1993 με το τραγούδι «Ελλάδα, Χώρα Του Φωτός». Η τραγουδίστρια θυμήθηκε στο J2US τη δική της εμπειρία στο μουσικό διαγωνισμό.

«Εκείνη τη βραδιά είχα πάρα πολύ άγχος. Ξέρεις, βγήκα με έναν αέρα… Νόμιζα ότι ήμουν στο μαγαζί που δούλευα στην Αθήνα τότε και βγήκα με πολύ ύφος. Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι κουβαλούσα την Ελλάδα στις πλάτες μου, με το που ξεκίνησε η μουσική, είπα “θα γυρίσω πίσω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει”. Δηλαδή σκέφτηκα να φύγω, νόμιζα ότι θα φύγω από τη σκηνή. Σκεφτόμουν “πρέπει να φύγω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ;”. Ήμουν λοιπόν αεράτη, δεν φάνηκε καθόλου και μόλις γύρισα και μπήκα στο καμαρίνι, έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω με λυγμούς από την υπερένταση», είπε.

