Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ε.Ε. το 2027

Εκλογικά διλήμματα έθεσε ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε παρέμβασή του μετά τις ομιλίες του προέδρου του ΕΛΚ και του προέδρου της Κύπρου στο Συνέδριο της Ν.Δ.

«Η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή τη πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον κ. Βέμπερ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά μας δίνει και παραπάνω ενθουσιασμό ώστε να σιγουρευτούμε ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση των σημαντικών συζητήσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε πολύ κρίσιμες αποφάσεις να πάρουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: ζητήματα τα οποία αφορούν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή της άμυνα, τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συμφωνηθεί μέσα στους επόμενους μήνες».

Διαβεβαίωσε ακόμη πως «σε αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα που με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου».

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον κ. Χριστοδουλίδη είπε πως «η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά».

«Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει, επιτέλους, αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον Ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια» διαβεβαίωσε.

Ευχαρίστησε τέλος τους εκπροσώπους κομμάτων που παρίστανται στο Συνέδριο Ν.Δ. (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά): «Θεωρώ ότι είναι μία ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μία τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αβροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε έναν πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε όλα τα κόμματα. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοί μας. Και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές» υπογράμμισε.

