Κρήτη: Κινητοποίηση για άνδρα σε Φαράγγι

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 70χρονου Ολλανδού περιπατητή στο φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο. Ο άνδρας τραυμάτισε το πόδι του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του και να χρειαστεί βοήθεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιχείρηση λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι.

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του άνδρα από δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 70χρονος παραδόθηκε καλά στην υγεία του στο ΕΚΑΒ περίπου στις 14:30.

