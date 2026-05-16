Κρήτη: Κινητοποίηση για άνδρα σε Φαράγγι
Φαραγγι Μυλων
clock 14:52 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 70χρονου Ολλανδού περιπατητή στο φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο. Ο άνδρας τραυμάτισε το πόδι του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του και να χρειαστεί βοήθεια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με συνολικά εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν την επιχείρηση λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι.

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς του άνδρα από δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 70χρονος παραδόθηκε καλά στην υγεία του στο ΕΚΑΒ περίπου στις 14:30.

Εκαβ Πυροσβεστική Υπηρεσία
