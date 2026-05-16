Στην ελίτ των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών το Μαλεβίζι μέσω της «Via Querinissima»

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον πολιτιστικό και τουριστικό προσανατολισμό του Δήμου Μαλεβιζίου αποτελεί η πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής Via Querinissima ως «Cultural Route of the Council of Europe» από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο διεθνές αυτό δίκτυο δημιουργεί σημαντικές προοπτικές εξωστρέφειας, προβολής και ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της περιοχής στον ευρωπαϊκό χάρτη του πολιτιστικού και βιώσιμου τουρισμού. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες, ευρωπαϊκά προγράμματα, πολιτιστικές ανταλλαγές και δράσεις που συνδέουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Η πολιτιστική διαδρομή Via Querinissima βασίζεται στη ζωή και το ιστορικό ταξίδι του Ενετού εμπόρου Pietro Querini, ο οποίος απέπλευσε το 1431 από την Candia και, ύστερα από ένα περιπετειώδες ταξίδι διάρκειας ενός έτους, επέστρεψε στη Βενετία και την Κρήτη, μεταφέροντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη τον παστό μπακαλιάρο από τα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας.

Η πιστοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση για ένα δίκτυο που αναδεικνύει την κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου και της Ευρώπης, ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό.

Στο δίκτυο της Via Querinissima συμμετέχουν ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου και η 3win Action, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας και της εξωστρέφειας της Κρήτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική της κρητικής παρουσίας στη συγκεκριμένη Πολιτιστική Διαδρομή.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών φορέων, πολιτιστικών οργανισμών και ευρωπαϊκών δικτύων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για κοινές δράσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού.

Στην πολιτιστική διαδρομή Via Querinissima συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, καθώς και συνεργαζόμενοι εταίροι από την Πορτογαλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Αγγλία.

