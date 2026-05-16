Survivor: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Kρητικός Μάνος Μαλλιαρός

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός, ο Κρητικός παίκτης του Survivorβρισκόταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο την ώρα του σοκαριστικού ατυχήματος στονΆγιο Δομίνικο. Ο Κρητικός παίκτης υπέστη νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στον Άγιο Δομίνικο.

Ήταν αυτός που είδε το τουριστικό σκάφος να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα εκείνον και τον συμπαίκτη του, την ώρα που έκαναν ψαροντούφεκο. Άρχισε να φωνάζει στον Σταύρο, αλλά εκείνος ήταν κάτω από το νερό και δεν τον άκουσε, με αποτέλεσμα το σκάφος να χτυπήσει τη σημαδούρα που είχε μαζί του και μετά και τον ίδιο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός κολύμπησε κοντά του και άρχισε να ουρλιάζει. Από τις φωνές του ο κυβερνήτης του σκάφους επέστρεψε πίσω, ανέβασαν μαζί τον νεαρό, του έδεσαν τα πόδια και στη συνέχεια τον έβγαλα στη στεριά και περίμεναν ασθενοφόρο.

