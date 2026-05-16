Γάζα: Επτά νεκροί και πενήντα τραυματίες σε πολυκατοικία με στόχο επικεφαλής της Χαμάς

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό σε πολυκατοικία και όχημα αμάχων δυτικά της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασθενοφόρων που μίλησε στο Al Jazeera. Σύμφωνα με το Ισραήλ στόχος ήταν ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο επικεφαλής στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς.

Γιατροί στη Γάζα είπαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς σε ένα διαμέρισμα και ένα όχημα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, από το πρώτο πλήγμα, σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Ακολούθησε δεύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον ενός οχήματος σε κοντινό δρόμο, όπου σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.

Σε βίντεο του πρακτορείου Reuters από το σημείο διακρίνονται φλόγες να τυλίγουν ένα διαμέρισμα σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο. Παλαιστίνιοι ανασύρουν τουλάχιστον μία σωρό από τα συντρίμμια.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι εκατοντάδες άνθρωποι ζούσαν στο κτίριο που μπήκε στο στόχαστρο. «Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Έχουμε έναν αριθμό (νεκρών). Μιλάμε για μεγάλο αριθμό τραυματιών, μεταξύ αυτών και οικογένειες», πρόσθεσε.

Πληροφορίες ότι στόχος ήταν ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ο Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ, επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα και διάδοχος του Μοχάμεντ Σινουάρ μετά τον θάνατό του το 2025.

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας, υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις» ότι ο αλ Χαντάντ σκοτώθηκε στο πλήγμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τη Χαμάς.

Πηγές από τη Γάζα ανέφεραν επίσης ότι σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε απανθρακωμένη σορός που φέρεται να ανήκει στον ίδιο.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο»

Η επιχείρηση πραγματοποιείται ενώ εντείνονται οι πληροφορίες περί πιθανής νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και ενώ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η κυβέρνηση Νετανιάχου θεωρεί ότι η ηγεσία της Χαμάς συνεχίζει να απορρίπτει σχέδια αφοπλισμού και συμφωνίας για τη Γάζα.

המבנה עדיין בוער - תיעוד מזירת התקיפה שבה בוצע ניסיון החיסול של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-חדאד pic.twitter.com/4UMjVUFALp — ספיר ליפקין | Sapir Lipkin | سابير ليبكين (@sapirlipkin) May 15, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 130 παιδιά