Διαβεβαιώσεις Πλεύρη για τις δομές μεταναστών στην Κρήτη

Ως βασική προτεραιότητα έθεσε σήμερα τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στη νότια πλευρά του νησιού χαρακτηρίζεται «υβριδική» και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν προβλέπεται η δημιουργία μεγάλων ή μόνιμων δομών φιλοξενίας στην Κρήτ η, αλλά μόνο προσωρινών κέντρων κράτησης και προαναχωρησιακών χώρων για ταυτοποίηση και επιστροφές.

Τόνισε επίσης την ανάγκη αυστηρής αποτρεπτικής πολιτικής, με το δόγμα « ή επιστροφή ή κράτησ η», για τον περιορισμό των παράτυπων ροών και των κυκλωμάτων διακίνησης.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις καταγράφονται από κατοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή των Μαλάδων, παρά τις διαβεβαιώσεις για συνεννόηση και διαβούλευση γύρω από τη δημιουργία προσωρινής δομής . Τοπικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία ότι, ανεξάρτητα από τη διάρκεια παραμονής, μια τέτοια εγκατάσταση θα έχει διαρκή λειτουργία και επιβάρυνση για την περιοχή.

