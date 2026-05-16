Ηράκλειο: Τροχαίο στον Καρτερό με δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 σήμερα το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου, στο ύψος του Καρτερού, έξω από σούπερ μάρκετ μεγάλης και γνωστής αλυσίδας, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα ΙΧ και ένα μικρό φορτηγό τα οποία συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε δύο άτομα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

