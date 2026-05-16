Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Σταύρος Φλώρος ο οποιός βιώνει δύσκολες στιγμές μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στο Survivor, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους βρίσκονται στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα

Ο ίδιος αποκάλυψε πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης είναι αμέτρητα.

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά; Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.

Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε

