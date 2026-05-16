Basket League: Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα και στη Ρόδο τον Κολοσσό και πέρασε στα ημιτελικά

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό και επικράτησε με το ευρύ 97-58 εξασφαλίζοντας την συμμετοχή του στα ημιτελικά της GBL. Οι "ερυθρόλευκοι" ετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού της χρονιάς, καθώς την Παρασκευή (22/5) θα αντιμετωπίσουν την Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στην Ρόδο ήταν ξεκάθαρα υπέρ του Ολυμπιακού, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι άκρως αποτελεσματικοί στην περιφέρεια, την στιγμή που το σύνολο του Λυκογιάννη δεν είχε καλές επιστροφές στο τρανζίσιον. Στα πρώτα τέσσερα λεπτά, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν ισχυρό προβάδισμα 15-2, με τον Κολοσσό να βρίσκει τα πατήματα του μετά τα πρώτα πέντε λεπτά. Η περίοδος με ξέσπασμα των Πειραιωτών, ολοκληρώθηκε με +14 και το 28-14. Στην δεύτερη περίοδο, μπήκαν ακόμα περισσότεροι παίκτες στην εξίσωση, με τους Γουόρντ και Πίτερς να είναι άκρως αποτελεσματικοί, με το σύνολο της Ρόδου να παραμένει αρκετά άστοχο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου μέρους. Οι “ερυθρόλευκοι” δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κλείσουν το πρώτο μέρος, με προβάδισμα στους 28 πόντους και το 55-27.

Στο δεύτερο μέρους, ο Ολυμπιακός δεν χάλασε τον ρυθμό που είχε από το πρώτο μέρος, καθώς δεν έκανε εκπτώσεις στον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες, εκτός του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ρόδο χωρίς όμως να αγωνιστεί. Ο Ντόντα Χολ κατάφερε να προσφέρει θέαμα στους φίλους του γηπέδου της “Καλλιθέας”, καθώς είχε πολλές πτήσεις και η front line των γηπεδούχων δεν είχε πολλές λύσεις.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97