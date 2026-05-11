Στη γενέτειρά του "επέστρεψε" ο ήρωας Μανώλης Μπικάκης - Τα αποκαλυπτήρια της προτομής

Με συγκίνηση και σε κλίμα βαθιάς εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, στον Αμύγδαλο Αστερουσίων. Η εκδήλωση μνήμης και τιμής συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Τον αγιασμό της τελετής τέλεσε ο Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος. Την εκ-δήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης.

Παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Φραγκίσκος Παρασύρης και Ελένη Βατσινά, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοί-κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-των Ασφαλείας, καθώς και συμπολεμιστές του τιμώμενου. Στην τελετή παρέστη και κατέθεσε στεφάνι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που συμμετείχε στην επιχείρηση της Κύπρου Ευάγγελος Πετρουλάκης.

Image

Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της τελετής ήταν όταν ο συμπολεμιστής του ήρωα, Πέτρος Κοκοτσάκης, παρέδωσε τον μπερέ του καταδρομέα στον γιο του ήρωα, Δημήτριο Μπικάκη. Παράλληλα, ο συμπολεμιστής Παναγιώτης Περός παρέδωσε τιμητική πλακέτα.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Βετεράνων Κύπρου "ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74" Δημήτριος Τσαγκαράκης, ο Πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Κρήτης Εμμανουήλ Γιαμαλάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Π.Ε. Ηρα-κλείου Παντελής Κρουσταλάκης και ο γιος του ήρωα Δημήτριος Μπικάκης. Την κεντρική ομιλία εκφώνησε το μέλος Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Εμμανουήλ Γιαχνάκης. Σταύρος Αρναουτάκης: «Σύμβολο της αδιατάρακτης ενότητας του ελληνισμού ο Μανώλης Μπικάκης»

Image

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η τιμή στους Κρητικούς που υπερασπίστηκαν την Κύπρο το 1974 δεν εξαντλείται στις επίσημες τε-λετές, αλλά στην απόφαση να κρατήσουμε τη θυσία τους μακριά από τη λήθη. Σημείωσε πως ο Μανώλης Μπικάκης ενσάρκωσε την αδιαπραγμάτευτη υποστήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό τρόπο ζωής, τη γλώσσα και τον πολιτισμό σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ιστορίας μας. «Ο Μανώλης Μπικάκης από τις πλαγιές των Αστερουσίων και τον Αμύγδαλο παραμένει σύμβολο της αδιατάρακτης ενότητας του ελληνισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, καταλήγοντας πως η οριστική δικαίωση του ιερού Κυπριακού αγώνα αποτελεί χρέος απέναντι στην ιστορία και κορυφαία επιδίωξη του απανταχού ελληνισμού.

Image

Μανώλης Κοκοσάλης: «Πράξη χρέους απέναντι σε όσους ύψωσαν το ανάστημά τους»

Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης επεσήμανε στην ομιλία του πως η σημερινή ημέρα αποτελεί πράξη χρέους απέναντι στα παιδιά του τόπου που ύψωσαν το ανάστημά τους χωρίς να ζητήσουν τιμές ή ανταλλάγματα. «Ο Μανώλης Μπικάκης δεν υ-πήρξε μόνο ένας στρατιώτης. Υπήρξε σύμβολο γενναιότητας, πίστης στην πατρίδα και ακλόνητης αποφασιστικότητας. Στην Κύπρο του 1974 έκανε πράξη το διαχρονικό "Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ"», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά την οικογένεια του ήρωα, όλους τους συνδιοργανωτές και φορείς, καθώς και τον γλύπτη Εμμανουήλ Αγγελιδάκη, ο οποίος φιλοτέχνησε την προτομ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει

Χανιά: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι