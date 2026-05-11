Χανιά: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι
clock 11:20 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, βρέθηκαν δύο 15χρονοι στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το πατίνι να εκτραπεί της πορείας του.

Αμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Με πληροφορίες από ERTNEWS

